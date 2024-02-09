Украинский военный трагически погиб через неделю после обмена из плена

Военный Юрий Галкин находился в российском плену два года.

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Украинский воин Юрий Галкин погиб в ДТП / коллаж: Главред, фото: Координационный штаб, Facebook

Украинский военный Юрий Галкин, который вернулся в Украину в рамках большого обмена военнопленными 31 января 2024 года, погиб в ДТП 8 февраля.

"Сегодня моего папы не стало... Его убила не война, ни пуля, ни 2 года в плену... Он просто переходил дорогу и его сбила машина. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", - написала дочь Валерия на своей странице в Instagram.

Известно, что Юрий Галкин родом из Покровска. Военный находился в российском плену два года.

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Украинский воин погиб в ДТП / скриншот: Instagram

Возвращение из российского плена украинцев

Напомним, что 31 января между РФ и Украиной состоялся крупный обмен пленными. Домой удалось вернуть 207 украинцев. Однако среди возвращенных нет людей из списка на обмен 24 января, который не состоялся из-за падения российского самолета Ил-76.

8 февраля Украина вернула из российского плена еще 100 украинцев. Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулись на Родину бойцы Нацгвардии, пограничники, ВСУ. Большинство из них - защитники Мариуполя.

Украинские дети рассказали об ужасах в плену РФ. Российские оккупанты похищают украинских детей и держат их в настоящем плену. Российские оккупанты заставляли детей петь российский гимн. Если кто-то отказывался петь, его сажали в изолятор размерами 2 на 2 метра.

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