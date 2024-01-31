"Папа, я живой": отец рыдает, услышав голос сына, который вернулся из плена

Военный позвонил своему папе сразу после того, как он впервые после возвращения из плена ступил на украинскую землю. Сдержать слез не смог никто из них.
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31 января состоялся большой обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой смогли вернуться 207 украинцев. Один из них позвонил своим родителям и не мог подобрать слов, ведь его переполняли эмоции. Трогательное видео уже разлетелось в Сети.
Военный, который вернулся из российского плена, позвонил папе прямо возле автобуса, когда только пересек границу между Украиной и РФ. Мужчина смог сказать лишь то, что он живой и уже находится на родной земле. Он так был рад слышать голос родного отца, что глаза были на мокром месте, а его голос очень сильно дрожал.
Его папа был приятно шокирован, когда услышал голос своего сыночка. Мужчина так обрадовался, что его просто захлестывали эмоции. Он рыдал прямо в трубку, ведь наконец-то можно спать спокойно - его родная душа уже дома.
видео дня
"Папа, я уже в Украине! Меня поменяли. Папа, я живой, все нормально!" - говорил военный своему отцу.
На тот момент поговорить с мамой военному не удалось, ведь она была на работе и еще не знала о возвращении сына. Папа пообещал, что сразу же позвонит ей и сообщит такую радостную и долгожданную новость.
Смотрите видео с очень трогательным разговором отца с сыном, который вернулся из плена:
Обмен пленными
31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.