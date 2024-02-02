Издевались и угрожали смертью: украинские дети рассказали об ужасах в плену РФ

Российские оккупанты незаконно вывозили украинских детей с оккупированных территорий, отбирая их у родных.

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Российские оккупанты похитили украинских детей и издевались над ними / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты похищают украинских детей и держат их в настоящем плену. Об ужасах этого плена рассказали дети - Ксения, Денис и Ростислав, которые пережили все это на личном опыте. Свои показания они дали перед Хельсинкской комиссией Соединенных Штатов, которая занимается соблюдением прав человека. Об этом сообщает ТСН.

Вражеские солдаты незаконно вывозили украинских детей из оккупированных территорий. У Дениса родители не слышат и не говорят. К нему домой просто пришли российские военные и сказали, что мальчик уезжает. Он начал оказывать сопротивление, но их это не волновало.

Мама Ростислава имеет психическое заболевание, он жил с бабушкой. Когда россияне оккупировали село, у женщины не выдержало сердце и она умерла. У мальчика не оставалось выбора и его без разговоров увезли. Что касается Ксении, то она с младшим братом жили в приемной семье. Вражеские военные нагло отобрали ее и увезли.

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Детям угрожали смертью

Денис и Ростислав попали в лагерь, которым руководил бывший украинский полицейский с фамилией Астахов. У Дениса был диабет и он нуждался в специальных лекарствах. Этот Астахов заставлял мальчика подчиняться России и угрожал смертью, если тот так не сделает.

"У меня диабет. И когда я сказал об этом в медпункте лагеря, мне ответили "жди пока лекарства совсем не закончатся" через 2-3 дня ко мне подходит Астахов и говорит, если я не подчинюсь России, я просто умру в лагере и меня лечить никто не будет", - говорит Денис.

Российские оккупанты заставляли детей петь российский гимн. Если кто-то отказывался петь, его сажали в изолятор размерами 2 на 2 метра, где было все в решетках и стояла кровать. Руслан был там 4 раза и этот период в общем количестве длился целых 15 суток.

Украинских детей заставляли принимать российское гражданство.

"Мне сделали свидетельство о рождении российское. Но я его порвал", - говорит Ростислав.

Ксению выгнали из общежития, так как она отказалась получать российское гражданство и российские выплаты. Девочка вместе с Ростиславом и Денисом смогли самостоятельно найти украинских волонтеров, которые спасают детей из российского плена.

Сколько детей вывезли из Украины

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что подтвержденных случаев похищения детей с оккупированных территорий около 19 с половиной тысяч. На самом деле их может быть значительно больше, ведь речь идет только о подтвержденных случаях.

Россияне усыновляют украинских детей, а самым маленьким даже меняют имена, чтобы их было труднее найти.

"Сергей Миронов, который является одним из руководителей политической партии РФ незаконно усыновил Маргариту Прокопенко из Херсона, изменив ей имя, она стала Мариной, по фамилии сейчас она Миронова. У меня есть официальное обращение семьи, которая усыновила старшую родную сестру Маргариты с тем, чтобы я помог воссоединиться родным сестрам", - сказал Лубинец.

Что говорят в Хельсинкской комиссии

Глава комиссии республиканец Джо Уилсон выслушал детей и он даже не смог сдержаться. Заседание он закончил весьма эмоционально.

"Скажу как дедушка. Я представил, что трое моих старших внуков могли быть там. Боже, благослови вас и Украину. Сколько вы пережили", - сказал Джо Уилсон.

Депортация украинских детей РФ

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины "Беркут" Валерий Астахов применял насилие к детям и подросткам, которых русские оккупанты незаконно депортировали на аннексированный страной-агрессором, РФ, полуостров Крым.

Журналиcты сообщают, что Астахов в рядах "Беркута" пытался подавить Революцию Достоинства.

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

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