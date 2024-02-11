Войска РФ атаковали Украину с воздуха: ВСУ отражали удары в 9 областях, детали

Силы противовоздушной обороны отразили большинство атак, от воздушных ударов российских оккупационных войск пострадали Одесская и Николаевская области.

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ВСУ сбили 40 из 45 дронов типа Shahed-136/131 - Воздушные силы / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, mil.gov.ua

Российские оккупанты ночью, 11 февраля, атаковали Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую, Одесскую, Днепропетровскую и Херсонскую области дронами типа Shahed-136/131. Силы ПВО ВСУ отразили основной массив атак – сбито 40 из 45 дронов.

Атака на Украину ночью 11 февраля

В Воздушных силах сообщили, что войска РФ выпустили из районов Балаклавы и мыса Чауда, временно оккупированного Крыма, 45 иранских беспилотников. Подавляющее большинство – 40 единиц – было сбито украинской ПВО.

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", - указано в сообщении.

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Какие области атаковала Россия

БПЛА войск агрессора России были ликвидированы в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

ПВО на юге работала 5,5 часов

В Силах обороны юга акцентировали внимание на том, что оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру и объекты аграрной промышленности.

"Приоритетом врага снова была прибрежная полоса инфраструктуры и агропромышленные объекты. Из-за попадания в один из них в Николаеве вспыхнул пожар, взрывной волной повреждены окрестные жилые дома, частный автотранспорт местных жителей и газопровод. Предварительно известно об одном раненом гражданском", - сообщили военные.

В Одесской области зафиксированы повреждения спортивного комплекса обломками БПЛА, рассказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, ночью враг провел очень мощную атаку – применил 26 "Шахедов".

ВСУ поразили беспилотники РФ на подлете к Киеву

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что украинские войска сбили вражеские БПЛА на подлете к Киеву. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу! (Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы)", - сказал Попко.

Война России против Украины

Войска РФ приостановили штурмы под Купянском, рассказал глава районной военной администрации Андрей Канашевич. По его словам, на этом направлении россияне могут провести ротацию или взять оперативную паузу.

Командир 47-й ОМБр Дмитрий Рюмшин заявил, что оккупанты России пока не могут окружить и захватить Авдеевку. ВСУ держат оборону города. Враг несет тяжелые потери.

Россияне теряют 70% солдат в ходе пехотных штурмов на левобережье Днепра, сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк. Украинский плацдарм на левобережье Херсонщины – кость в горле оккупантов.

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