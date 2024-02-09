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Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронте

Юлия Закрепа
9 февраля 2024, 23:14
Эксперт подчеркнул, что санкции не лишили Кремль денег, поэтому сегодня он покупает людей.
Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронте
Гельман рассказал о мобилизации в России / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, что может измениться для Украины и может ли быть массовая мобилизация в России или что-то другое.

Гельман считает, что угроза массовой мобилизации в России есть всегда. Российские власти могут подождать с этим до ноября - до выборов в Америке, поскольку они надеются, что Трамп ей поможет.

"Период с марта до ноября очень важен: важно, чтобы украинское общество и украинский МИД помогли демократам выиграть выборы. Ваша задача сформировать такой нарратив, который покажет американскому обществу, что поддержка Украины в его интересах. Потому что в противном случае демократы проиграют", - отметил эксперт.

Гельман заявил, если в ноябре в России поймут, что надежда на сокращение или прекращение помощи Украине со стороны США пуста, им, чтобы сломать баланс, будет необходима мобилизация.

"Сейчас абсолютно правильно перестраивается тактика украинской армии: укрепляется граница, проводятся атаки на российскую территорию и Крым. Для Путина будет важно сломать эту тактику. А сделать это можно будет, пожалуй, только огромным количеством людей, "мясными штурмами". Другого способа нет", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что санкции не лишили Кремль денег, поэтому сегодня он покупает людей.

"К сожалению для Украины и стыд для нас, большое количество людей в России сейчас хочет в армию, потому что видит в этом выход для себя, решение материальных проблем. Там бедность. Поэтому, пока есть деньги, видимо, в Кремле думают, что мобилизация не нужна. Одним словом, я бы ждал мобилизации в России скорее в ноябре, чем в марте", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Напомним, что в США сделали заявление о масштабном наступлении армии РФ. Массированный ракетный удар армии РФ по Украине говорит о попытках "сломать волю и позвоночник" украинцев. Москва пытается уничтожить украинские системы противовоздушной обороны.

Олег Жданов рассказал об опасных этапах войны. Президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризовать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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