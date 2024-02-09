Массовая мобилизация в России: эксперт предупредил украинцев об угрозах на фронте

Эксперт подчеркнул, что санкции не лишили Кремль денег, поэтому сегодня он покупает людей.

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Гельман рассказал о мобилизации в России / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, что может измениться для Украины и может ли быть массовая мобилизация в России или что-то другое.

Гельман считает, что угроза массовой мобилизации в России есть всегда. Российские власти могут подождать с этим до ноября - до выборов в Америке, поскольку они надеются, что Трамп ей поможет.

"Период с марта до ноября очень важен: важно, чтобы украинское общество и украинский МИД помогли демократам выиграть выборы. Ваша задача сформировать такой нарратив, который покажет американскому обществу, что поддержка Украины в его интересах. Потому что в противном случае демократы проиграют", - отметил эксперт.

Гельман заявил, если в ноябре в России поймут, что надежда на сокращение или прекращение помощи Украине со стороны США пуста, им, чтобы сломать баланс, будет необходима мобилизация.

"Сейчас абсолютно правильно перестраивается тактика украинской армии: укрепляется граница, проводятся атаки на российскую территорию и Крым. Для Путина будет важно сломать эту тактику. А сделать это можно будет, пожалуй, только огромным количеством людей, "мясными штурмами". Другого способа нет", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что санкции не лишили Кремль денег, поэтому сегодня он покупает людей.

"К сожалению для Украины и стыд для нас, большое количество людей в России сейчас хочет в армию, потому что видит в этом выход для себя, решение материальных проблем. Там бедность. Поэтому, пока есть деньги, видимо, в Кремле думают, что мобилизация не нужна. Одним словом, я бы ждал мобилизации в России скорее в ноябре, чем в марте", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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