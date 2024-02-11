'Шахеды' массово запустили с двух направлений: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

"Шахеды" остаются непростой целью, но благодаря опыту, умению, дополнительному оборудованию все же дроны сбиваются, пояснил Игнат.

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Россия атакует Украину дронами / коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, ГСЧС

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 11 февраля российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131".

"Имели и 90 "Шахедов" в новогоднюю ночь. 45 - это был рекорд позапрошлой новогодней ночи. Обычно противник атакует количеством 15-20 ежедневно и каждую ночь. 40 из 45 - это серьезный результат", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Россияне запустили волнами "Шахеды" с двух направлений, двигались они как обычно по тем маршрутам, которые разведали накануне, чтобы как можно глубже пройти, как можно больше целей поразить.

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"На этот раз чрезвычайно высокий показатель. Даже из тех 5, которые не в статистике сбитых, еще несколько не долетели до своих целей в результате определенных обстоятельств. Поэтому очень хороший результат", - говорится в сообщении.

"Шахеды" остаются непростой целью, но благодаря опыту, умению, дополнительному оборудованию все-таки дроны сбиваются.

"К сожалению, таких серьезных показателей нельзя достичь, когда атакуют прифронтовую зону, территории, прилегающие к линии фронта, потому что времени на сбивание мало. Мобильные огневые группы имеют ограниченный радиус действия, чтобы сбивать эти дроны. Поэтому, если враг атакует по войскам или по линии фронта, процент сбивания будет меньше", - указано в сообщении.

В то же время сегодня почти все дроны были сбиты мобильными огневыми группами.

"Мы таким образом можем сэкономить зенитные управляемые ракеты среднего и малого радиуса действия", - резюмировал Игнат.

Напомним, что российские оккупанты ночью, 11 февраля, атаковали Украину. ВСУ отражали удары в 9 областях. В Силах обороны юга акцентировали внимание на том, что оккупанты пытались атаковать прибрежную инфраструктуру и объекты аграрной промышленности.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Известно, что были "прилеты" в гражданскую инфраструктуру. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.

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