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Путин может напасть на 4 страны: глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ

Андрей Ганчук
11 февраля 2024, 13:48
Нужно сделать все, чтобы Украина получила необходимую для изгнания российских оккупационных войск со своей территории, сказал Кристоф Хойсген.
Путин, страны Балтии
Путин может атаковать страны Балтии и Молдову - дипломат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Владимир Путин, который бредит так называемым восстановлением СССР, вполне способен отдать приказ о нападении даже на государство НАТО. Под угрозой страны Балтии и постсоветская Молдова. В такой ситуации нужно оказать максимальную военную помощь Украине. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Как сообщает dpa, дипломат допустил сценарий нападения России на страну Североатлантического альянса.

"Конечно. В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был самой большой катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России… Путин стремился восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь ", - отметил Хойсген.

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Согласно его предположениями, целями Путина могут стать Молдова или Балтийские государства.

"Но мы должны сделать все, чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимую ей для успешного противостояния российским агрессорам и изгнания их со своей территории", - подчеркнул Кристоф Хойсген.

Война России против Украины

НАТО проводит крупнейшие военные учения за последние 40 лет. Они продлятся до конца мая. Альянс задействует около 90 тысяч военных из разных стран и десятки единиц техники. По данным западных СМИ, будет имитироваться нападение РФ на одну из стран и запуск 5 статьи блока.

Россия хочет представить учения НАТО как провокацию, полагают аналитики американского Института изучения войны. Кремль хочет показать маневры так, будто бы это подстрекательство стран Балтии к войне с российским государством.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Россия не пойдет на полномасштабную войну с НАТО. Впрочем, Путин ставит перед собой "задачу" втянуть Альянс в войну, чтобы потом выторговать переговоры на выгодных для себя условиях.

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НАТО страны Балтии Мюнхенская конференция по безопасности новости Молдовы война России и Украины
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