У Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной

В Кремле традиционно обвинили Украину в том, что она якобы отвергает "предложения" России о переговорах.

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У Путина хотят переговоров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ, скриншот: видео

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал циничное заявление, что страна-агрессор Россия достигает своих целей в "СВО" "преимущественно мирным путем".

На одном из пропагандистских СМИ в Кремле традиционно обвинили Украину в якобы том, что она отвергает "предложения" России по мирным переговорам, и заявили о продолжении так называемой "СВО".

"Сейчас совсем другая реальность, "киевскому режиму" придется ее признавать. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов", - ответил он на вопрос о возможности новых мирных переговоров с Украиной. видео дня

Песков сделал циничное заявление, солгав, что Россия достигает своих целей в "СВО" "преимущественно мирным путем".

Напомним, что Владимир Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие. Российский диктатор заявил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

У Владимира Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях. Украина готова услышать мнение всех относительно Формулы мира Киева - как страны Запада, так и Глобального Юга, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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