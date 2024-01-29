У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях

Украина готова услышать мнение всех относительно Формулы мира Киева – как страны Запада, так и Глобального Юга, сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Украина допустила переговоры с Россией, но на своих условиях / Коллаж: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Украина будет готова рассмотреть возможность участия представителей агрессора России по Формуле мира Владимира Зеленского, но лишь в ходе Второго саммита мира. Для участия в обсуждении у Москвы должна быть политическая воля к миру. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе совместного с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявления он рассказал о том, что Украина готова слышать мнения по формуле Зеленского как от стран Запада, так и от Глобального Юга.

По словам чиновника, обсуждать участие России нужно только ко второму саммиту мира. Уже после того, как будет создан совместный план действий по реализации формулы мира.

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"И на втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопрос относительно приглашения представителей России", - сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что для участия в дискуссиях у РФ должны быть политическая воля к заключению мира.

Переговоры с Россией

Журналисты американского издания Bloomberg ранее опубликовали материал, в котором говорится, что глава Кремля Путин якобы зондирует почву на предмет готовности США к переговорам о прекращении войны против Украины. Дескать, Путин готов отказаться от "требований" по нейтралитету Украины и от оппозиции к возможному вступлению Киева в НАТО.

Также в статье было указано, что взамен Кремль "хочет", чтобы оккупанты остались на захваченных территориях Украины, включая Крым и Донбасс. В администрации Байдена сказали, что никаких "сигналов" Путин не подавал.

У Путина разразились заявлением в ответ на статью Bloomberg. Кремлевский рупор Песков сказал, что написанное американскими журналистами "не соответствует действительности". Россия не ищет реальных переговоров.

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