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Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

Юрий Берендий
11 февраля 2024, 17:05
Данилов отметил, что принятие западными союзниками пакетов помощи Украине положительно влияет на ситуацию на фронте.
Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно
Данилов заявил о сложной ситуации на фронте и обратился к западным союзникам / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, УНИАН

Украине необходимо получить больше оружия для отражения российской агрессии. Если страны Запада не увеличат объемы поставок оружия в Украину, ситуация на фронте станет более сложной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью португальскому агентству Lusa.

"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что на передовой легко, то это люди, которые не понимают войны", - сказал Данилов, отметив, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, и это привело к некоторым изменениям в ситуации".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны предупредил, что при таком сценарии, если западный мир не увеличит поставки оружия и боеприпасов, "ситуация очень усложнится", а на вопрос о насущных потребностях украинской армии ответил: "Нам нужно оружие, оружие, оружие".

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Алексей Данилов считает, что это сложный вопрос, поскольку Украина получает поддержку от своих союзников, как это недавно произошло с пакетом в 50 миллиардов евро, одобренным Европейским Союзом. Также ожидается одобрение еще 60 миллиардов долларов (56,6 миллиарда евро) в Конгрессе США, однако эти средства пока заблокированы радикальным республиканским крылом в Палате представителей.

"Это вопрос времени и количества", - говорит он, предупреждая, что "любое ожидание, очевидно, влияет на ситуацию" после почти двух лет войны, в то время, когда Россия, похоже, перехватила инициативу на восточном фронте Украины, хотя и без заметных успехов, и обстреливает украинские города.

"Если вы спросите нас: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать нашу страну. У нас нет другого выбора, другого варианта. И мы очень надеемся, что наши партнеры поймут, что под угрозой наша независимость, а также имидж, авторитет и единство всего Запада", - сказал он.

Говоря о европейской помощи, Алексей Данилов признал, что "любая поддержка улучшает ситуацию на фронте, в стране, и увеличивает способность продолжать" сопротивление против российской агрессии. Кроме того, он выразил уверенность в том, что в США примут положительное решение о помощи Украине.

"Я более чем уверен, что поддержка Соединенных Штатов будет проголосована в ближайшее время. Соединенные Штаты действительно жизненно важны для нас. И после нашей победы мы будем благодарны всем, всем, кто помогает нам ее достичь", - сказал Данилов.

Спустя почти два года после российского вторжения в Украину секретарь СНБО призвал союзников "не показывать страх" перед Россией, предупредив, что если они это сделают, то "война будет проиграна".

Данилов также выразил обеспокоенность состоянием духа украинских Вооруженных сил и населения, признавая, что "очень трудно бороться с агрессором в течение двух лет", но Украина "не имеет права на поражение".

"Если я скажу, что все очень мотивированы, то это будет неправда. У каждого свое состояние, своя моральная ситуация и своя мотивация. Но если говорить в целом, то в будущем у всех будет позитивное понимание ситуации", - сказал он.

Война России против Украины - последние новости

Российские войска пытаются захватить Синьковку и село Лиман Первый на Купянском направлении. Об этом заявил Илья Евлаш, начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Представитель Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия достигает своих целей в так называемой "СВО" "преимущественно мирным путем".

Армия Украины по-прежнему будет наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму. По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, стратегия ВСУ в этом направлении, в частности по Крымскому мосту, вряд ли претерпит изменения.

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война в Украине Алексей Данилов
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