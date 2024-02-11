Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков

В ВСУ отметили, что россияне проводят локальные усиления на Купянском направлении, однако серьезных сил для наступления на Харьков у врага не наблюдается.

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Россияне нацелились на захват стратегического города / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Купянск для врага сейчас на нашем участке - это самая главная цель, поскольку это является одним из таких логических хабов, который позволит им перебрасывать свои резервы железнодорожным путем, на базе также обычной любой урбанизированной местности можно разместить командные пункты, склады, можно разместить людей. То есть для них это остается приоритетной целью в полосе ответственности", - сказал Евлаш.

Он также отметил, что украинская оборона на этом направлении боевых действий является достаточно серьезной и возводилась в течение длительного времени, поэтому российским оккупационным войскам уже достаточно долго не удается пройти минно-взрывные фортификационные заграждения.

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"Мы помним, что враг начал свое наступление еще с середины октября, которое продолжается до сих пор, но оно не может продолжаться вечно. Конечно, на это врагу нужно очень много ресурсов, несмотря на то, что он достаточно мощный и численный, большой, это не означает, что он постоянно будет проводить наступательные действия", - сказал Евлаш.

Евлаш отметил, что враг пытается продолжать эти действия до так называемых выборов, поскольку для россиян очень важно показать какие-то результаты на поле боя.

"На самом деле, сейчас мы не отмечаем достаточно таких мощных каких-то формирований, наступательных группировок", - отметил Евлаш.

По его словам, российские оккупационные войска имеют локальные усиления, однако сейчас они не имеют шансов на значительный успех на этом направлении.

"Харьков еще в начале полномасштабного вторжения продемонстрировал, что это украинский город", - сказал Евлаш относительно вероятности подготовки оккупантами наступления на Харьков.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия Украины будет продолжать наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму. Стратегия ВСУ в этом направлении, в частности в отношении Крымского моста, почти не изменится. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что ситуация на поле боя в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" остается напряженной, но контролируемой.

В то же время, представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий отметил, что если россияне выйдут к артерии снабжения в Авдеевке, которая находится к западу от коксохимического завода, обеспечение и усиление бойцов ВСУ усложнится. В случае успешных действий врага в ВСУ не исключают возможность окружения Авдеевки.

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