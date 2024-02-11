'Ситуация напряженная': генерал назвал территории, куда оккупанты бросили все силы

Тарнавский отметил, что свежие силы ВСУ уже вступили в бой и имеют успехи.

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ВСУ уничтожают российских оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ситуация на линии фронта является напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне "Таврия".

"Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой", - отметил Тарнавский в своем Telegram-канале.

Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 458 человек и 25 единиц военной техники, не считая БпЛА. ВСУ успешно уничтожают технику россиян.

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9 танков,

11 боевых бронемашин,

2 артиллерийские системы,

2 автомобиля,

1 единица специальной техники.

ВСУ также уничтожили склад боеприпасов и важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов.

Однако, враг вчера нанес 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что защитники Украины смогли продвинуться на восток от Клещеевки. В ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом. Российские оккупанты отказываются идти на штурм, со стороны врага много дезертиров.

В Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Российские оккупационные войска продолжают давить на защитников Украины по всем линиям фронта. Самая тяжелая ситуация под Авдеевкой и Марьинкой.

Полковник ВСУ Роман Свитан спрогнозировал ход боев за Авдеевку. Российские войска на этом направлении несут большие потери, в частности, вблизи города есть участок размером с футбольное поле, который полностью покрыт трупами оккупантов.

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