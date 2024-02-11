'Ситуация напряженная': генерал назвал территории, куда оккупанты бросили все силы

Бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ситуация на линии фронта является напряженной, но контролируемой остается обстановка в операционной зоне "Таврия".
"Мы видим цель противника - любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще приобщает бронегруппы. Но украинские воины стойко держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой", - отметил Тарнавский в своем Telegram-канале.
Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 458 человек и 25 единиц военной техники, не считая БпЛА. ВСУ успешно уничтожают технику россиян.
- 9 танков,
- 11 боевых бронемашин,
- 2 артиллерийские системы,
- 2 автомобиля,
- 1 единица специальной техники.
ВСУ также уничтожили склад боеприпасов и важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА различных типов.
Однако, враг вчера нанес 25 авиационных и 2 ракетных удара, совершил 57 штурмовых действий и 663 артобстрела.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что защитники Украины смогли продвинуться на восток от Клещеевки. В ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом. Российские оккупанты отказываются идти на штурм, со стороны врага много дезертиров.
В Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Российские оккупационные войска продолжают давить на защитников Украины по всем линиям фронта. Самая тяжелая ситуация под Авдеевкой и Марьинкой.
Полковник ВСУ Роман Свитан спрогнозировал ход боев за Авдеевку. Российские войска на этом направлении несут большие потери, в частности, вблизи города есть участок размером с футбольное поле, который полностью покрыт трупами оккупантов.
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