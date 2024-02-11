Удары по Крыму и "мосту Путина": в ВСУ раскрыли решительные планы

Силы обороны Украины вряд ли отступят от своих намерений, направленных на разрушение вражеской военной инфраструктуре в Крыму, сказал Дмитрий Плетенчук.

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Крымский мост сам себя не разрушит, нужно продолжать наносить удары - ВМС Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Армия Украины по-прежнему будет наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму. Стратегия ВСУ в данном направлении, в том числе и по Крымскому мосту, вряд ли как-то изменится. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что стратегия ВСУ – вопрос высшего командования. Но вряд ли можно предположить изменения планов Киева относительно Крыма и Крымского моста.

"Скорее всего, удары будут наноситься и в дальнейшем. Российская инфраструктура в Крыму сама себя не сожжет. Мост сам себя не разрушит, хотя это под вопросом на самом деле. С кораблями сложнее, они обычно имеют положительную плавучесть и им надо помогать", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук. видео дня

Битва за Крым

Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым, говорится в материале Foreign Affairs. Удары ВСУ осложнили снабжение и укрепление позиций оккупантов на захваченном полуострове.

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал ударное направление для ВСУ. В интервью Главреду он сказал, что перспективным направлением является левобережье Херсонщины, от которого можно будет идти к Крыму. Однако значительное продвижение возможно лишь в условиях весомой военной поддержки со стороны Запада.

Политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду заявил, что Россия потерпит глобальное поражение, даже если сохранит "сухопутный коридор" в захваченный Крым. Мировое сообщество все равно воспримет это как слабость РФ.

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