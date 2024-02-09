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Контрнаступление весной и выход к Крыму: Мусиенко назвал ударное направление для ВСУ

Андрей Ганчук
9 февраля 2024, 11:30
Войска агрессора России ждут негативные последствия, если удастся на нужном направлении зайти с фланга и нанести удар им в тыл, считает Александр Мусиенко.
Херсонщина, Крым
ВСУ будут способны продвинуться на левобережье Херсонщины, если Запад даст необходимое вооружение - Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленского, УНИАН

Силы обороны Украины могли бы продвинуться на левом берегу Днепра в Херсонской области по направлению к Крыму, если Запад предоставит истребители F-16 и ракеты Taurus. Перспективы захода на сам полуостров зависят от темпа операции и уровня военной поддержки со стороны союзников. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что левобережье Херсонщины станет одним из наиболее перспективных участков фронта для продвижения ВСУ весной в том случае, если будет принято решение о контрнаступлении.

По словам эксперта, для этого нужна западная авиация и дальнобойные вооружения.

"Из того, что сейчас есть на линии фронта, одним из перспективных участков, при условии поддержки нашей группировки силами противовоздушной обороны, бронированной техники, продвижения я вижу расширение плацдарма на левобережье Херсонщины с выходом к админгранице с оккупированным Крымом. Соответственно, когда у нас будут F-16 с дальнобойными ракетами, появятся "Таурусы", уже, вероятно, появились GLSDB (потому что объявления об их поставках всегда делаются с опозданием из соображений безопасности), у нас будет огневая поддержка, чтобы продолжать операции по поражению военных объектов врага в Крыму, чтобы расчищать дорогу для ведения наступательных действий в этом направлении. И это направление захода с фланга в тыл вражеской группировке будет с негативными последствиями для российских войск", - объяснил аналитик.

Также он добавил, что перспектива захода ВСУ в сам оккупированный Крым будет зависеть от темпов военной операции и уровня военной поддержки со стороны Запада.

"Трудно сказать, потому что все будет зависеть от развития ситуации - от того, насколько нам удастся обеспечить темп операции, будет ли у нас поддержка. Но как минимум до того, чтобы дойти до админграницы с Крымом и иметь возможность наносить удары большим количеством видов вооружения по большему количеству объектов и мощнее бить по врагу в Крыму, мы имеем возможности и шансы еще в этом году", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Смотрите видео, в котором Мусиенко назвал перспективное для удара ВСУ направление:

Видео:

Война России против Украины

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Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Херсонская область новости Крыма Александр Мусиенко война России и Украины
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