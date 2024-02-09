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Перелом в войне: Данилов отреагировал на возможную победу Трампа на выборах в США

Юрий Берендий
9 февраля 2024, 15:19
Данилов отметил, что существование украинского государства зависит не от того, кто выиграет выборы на пост президента США.
Перелом в войне: Данилов отреагировал на возможную победу Трампа на выборах в США
Что будет с Украиной в случае победы Трампа на выборах в США / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам избрание Трампа президентом Соединенных Штатов не будет трагедией для Украины. Об этом он сказал в интервью "Бабелю".

Данилов прокомментировал заявления экспертов о том, что президентская гонка в США может определить будущее российско-украинской войны, а победа Трампа приведет к "критическому перелому" в ходе боевых действий не в пользу Украины.

Секретарь СНБО отметил, что вероятная победа Дональда Трампа в президенсткой кампании в США не приведет к "трагедии" для Украины. Данилов считает, что существование украинского государства не зависит от того, кто станет президентом США.

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"Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод", - заявил чиновник.

По словам Данилова, украинцы уже продемонстрировали всему миру свое достоинство в борьбе за свое государство. Он также подчеркнул, что Трамп стал первым президентом, который после 2014 года предоставил Украине военную поддержку.

"До Трампа нам никто оружие не давал", - констатировал он.

Данилов также отметил, что Киев имеет поддержку как от республиканцев, так и от демократов в США, двухпартийную поддержку в Великобритании, а также "гораздо более понятные отношения" с Германией и Францией.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, если бы США не оказывали военную помощь Украине во время полномасштабного военного вторжения, Россия могла бы лишить Украину независимости и атаковать страны Европы ракетами и беспилотниками. В таком случае американским гражданам угрожала бы опасность. Об этом заявила заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

Помощь Украине от США будет продолжаться, но возможны осложнения и ограничения в объемах. Эта помощь стала инструментом политического давления в США. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Высокопоставленные парламентарии стран Северной Европы и Балтии посетили Вашингтон и выразили свою тревогу относительно отсутствия четкой стратегии США по поводу помощи Украине. Они настаивают на принятии Конгрессом решения о продолжении поддержки Киева.

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военные выборы в США
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