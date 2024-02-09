"Математические расчеты, которые работают" - Мусиенко о сроке нового контрнаступления

Цикл наступления российских войск указал на то, когда Украина сможет снова пойти в контрнаступление противоккупантов.

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Мусиенко о сроке нового контрнаступления / коллаж: Главред, фото: 56 ОММБ, командование Объединенных сил ВСУ

Совсем скоро, уже весной, украинская армия сможет пойти в новое контрнаступление, которое вероятнее всего совпадет с выборами в России. О том, как это может произойти Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, характерными для России являются зимние наступления и около 5 месяцев, которые тратятся на них. К примеру, с начала вторжения до падения активности в июле 2022 года прошло 5 месяцев. То же самое можно сказать о 5 месяцах операции в районе Бахмута, после которых она начала утихать.

Исходя из этих данных, можно утверждать, что российское наступление, которое началось во второй половине октября, пойдет на спад во второй половине марта .

"Это - математические расчеты, которые четко работают. Они подтверждаются и ситуацией с резервами, которые враг теряет и сжигает в большом количестве, с их потерями и тем, что они не успевают компенсировать эти потери за счет мобилизованных", - утверждает Мусиенко.

Также Александр Мусиенко рассказал, к чему может привести попытка украинской армии пойти в наступление и что для этого необходимо. Он рассказал, что само по себе наступление - это хороший план для того, чтобы тактические успехи стали приносить оперативные. Но при этом, наступление невозможно при отсутствии вооружения и обеспечения.

"То есть нужен пакет помощи от Соединенных Штатов. Это очень важно, ведь пакет помощи от США и увеличенные пакеты помощи от стран Европы, а также наращивание производства оружия Украиной совместно с партнерами могли бы дать свет для выхода из туннеля стагнации", - объяснил Мусиенко.

Смотрите видео-интервью с Алексндром Мусиенко:

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" все чаще применяют запрещенные снаряды с отравляющими веществами для атак на позиции ВСУ. Об этомсообщил бригадный генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский

Также, оккупационные войска агрессора России снизили темпы наступательных действий в Купянском районе Харьковской области. Враг получил отпор и понес масштабные потери. Вероятно, теперь противник будет проводить ротацию или возьмет оперативную паузу. Об этом заявил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.

К тому же, россияне уменьшили активность наступления по всей линии фронта российско-украинской войны, но их основные цели в этой кампании наступления на Востоке остаются неизменными. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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