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Взрыв на ракетном заводе РФ: в британской разведке назвали вероятную причину

Юрий Берендий
9 февраля 2024, 13:53
В британской разведке отметили, что колличество взрывов на стратегических предприятиях на территории России будет только расти.
Взрыв на ракетном заводе РФ: в британской разведке назвали вероятную причину
Разведка Британии прогнозирует еще больше аварий на заводах России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Масштабный взрыв на территории российского ракетного завода недалеко от города Ижевск 7 февраля мог произойти из-за небрежного обращения с взрывоопасными предметами самими работниками предприятия. Однако, подобные инциденты на территории России будут продолжаться и в дальнейшем. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В сводке указано, что на данном предприятии изготавливают ряд баллистических ракет, в частности "Искандер", которыми российские войска регулярно обстреливают территорию Украины. Сначала предполагалось, что взрыв произошел в результате ошибки рабочих, но позже ТАСС сообщило, что это произошло из-за "плановых испытаний" ракетных двигателей.

"Маловероятно, что к взрыву были причастны украинские беспилотные летательные аппараты, учитывая расстояние до Украины 1200 км. Более того, о подобных атаках в этом районе не сообщалось", - говорится в сообщении.

видео дня

Как отмечают в британской разведке, это является по крайней мере пятым необъяснимым взрывом на военно-промышленном предприятии за четыре месяца. Предыдущие взрывы произошли на таких предприятиях: Каменский химический завод в Ростове 15 января 2024 года; Челябинский танковый завод 26 ноября 2023 года, а также пороховые заводы и заводы боеприпасов в Котовске 10 ноября 2023 года и Соликамске 31 октября 2023 года.

Также, как говорится в отчете Минобороны Великобритании, есть вероятность, что взрыв произошел из-за небрежного обращения и несоблюдения правил хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных материалов. Кроме того, политическое давление со стороны высшего руководства, направленное на увеличение объемов производства военной промышленности для поддержки войны в Украине, возможно, привело к круглосуточному производству и усталости персонала.

"Рост требований к производству, скорее всего, приведет к увеличению количества промышленных аварий в будущем", - отмечают в Минобороны Британии.

Взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 февраля произошел сильный взрыв вблизи российского Ижевска. Местные жители сообщают, что взрыв произошел в селе Ягул, что находится в 12 километрах от Ижевска, где расположен ряд военных объектов, включая полигон Уоткинского военного завода.

9 февраля в Северском районе Краснодарского края РФ вспыхнул масштабный пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Свидетели сообщают, что перед пожаром на территории завода слышали взрывы и звуки, похожие на пролет дронов.

3 февраля на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде произошли взрывы, которые привели к масштабному пожару .

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война в Украине британская разведка
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