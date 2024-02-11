"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

По словам руководителя Минцифры и вице-премьера Михаила Федорова, на производство дронов-камикадзе выделяется только бюджетное финансирование.

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В Украине можно производить тысячи дронов-камикадзе - Федоров / коллаж Главред, фото УНИАН

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что украинские производители уже достигли равенства со страной-агрессором Россией по количеству дальних дронов-камикадзе. Об этом чиновник рассказал в интервью журналисту Илье Кабачинскому.

"Если говорить о нише "шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", — сказал он.

По его словам, на производство таких дронов выделяется только бюджетное финансирование.

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"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали [Россию - Главред] по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", — сказал Федоров.

По словам Федорова, украинские инженеры и военные параллельно разрабатывают методы радиоэлектронной борьбы (для того, чтобы приземлять вражеские дроны, а не только сбивать).

"Наши партнеры также смотрят, как дроны-камикадзе разгружают системы ПВО, и это вызов для любой системы защиты неба", — подытожил чиновник.

Производство украинских дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что Украина способна произвести более одного миллиона дронов на нужды Сил обороны.

"Эта цифра достаточно реалистичная. Может быть, что больше будет дронов произведено в этом году. Очень многое зависит от характеристик, о которых дроны идет речь. Сейчас минимум 20-30% надо делать FPV-дроны с тепловизорами. FPV можно сделать и больше миллиона. Также имеет значение, какая технология связи будет активно развиваться через 3-4 месяца, но в целом способностей уже действующих компаний хватает для того, чтобы делать такое количество", - считает чиновник

До того в статье американского журнала Foreign Policy говорилось о том, что Украина способна победить Россию, Как полагают эксперты, ключом к победе станут точные воздушные удары украинских войск и дронов по российским оккупантам.

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