Оккупанты на Донбассе построили из 2 тысяч вагонов "стену"-поезд против ВСУ - Deep State

Конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2,1 тысячи вагонов разного типа.

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Строительство конструкции началось в июле прошлого года - Deep State / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Российские оккупанты собрали так называемый "царь-поезд" протяженностью в 30 км из более 2 тысяч вагонов. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2,1 тысячи вагонов разного типа. Строительство конструкции началось в июле прошлого года. Для постройки, вероятно, враг использовал подвижной состав, который был украден русскими агрессорами со временно оккупированных территорий.

"Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна – препятствие для продвижения Сил обороны. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники через такую помеху без пробивания коридора невозможно", – объяснили аналитики DeepState.

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Ситуация на фронте: что известно

Согласно последним данным, защитники Украины смогли продвинуться на восток от Клещеевки. В ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом. Российские оккупанты отказываются идти на штурм, со стороны врага много дезертиров.

В Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. Российские оккупационные войска продолжают давить на защитников Украины по всем линиям фронта. Самая тяжелая ситуация под Авдеевкой и Марьинкой.

Полковник ВСУ Роман Свитан спрогнозировал ход боев за Авдеевку. Российские войска на этом направлении несут большие потери, в частности, вблизи города есть участок размером с футбольное поле, который полностью покрыт трупами оккупантов.

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