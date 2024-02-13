'Цена бездействия': Байден обратился к Палате представителей из-за Украины

Палата представителей не должна медлить с законопроектом, иначе, по словам Байдена, "последствия для национальной безопасности США будут значительными".

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Байден поблагодарил сенаторов за поддержку законопроекта с помощью для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Американский лидер Джо Байден обратился к Палате представителей США с призывом как можно быстрее поддержать законопроект с заложенными средствами для Украины, Израиля и Тайваня.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении говорится, в частности, о "цене бездействия" из-за задержки с голосованием за законопроект для Украины.

"Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днем, особенно для Украины. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, пока войска РФ продолжают атаковать, а Путин мечтает покорить украинский народ", - цитирует Белый дом позицию Байдена. видео дня

При этом президент США поблагодарил двухпартийную коалицию сенаторов, "которые объединились, чтобы продвинуть это соглашение", и Байден призвал Палату представителей немедленно приступить к этому.

"Если мы не будем противостоять тиранам, которые стремятся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными. Наши союзники и противники примут это во внимание", - подчеркнул он.

Байден призвал Палату представителей принять немедленные меры и прислать этот проект ему на стол, чтобы он мог подписать его как закон.

Сенат окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины

13 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, в котором заложено, в частности, 60 млрд долларов для помощи Украине.

Однако это еще не окончательное решение США, что подчеркнул, в свою очередь, президент Владимир Зеленский. Теперь проект передадут в Палату представителей. И именно тогда может ожидать самая неприятная новость - нежелание спикера Палаты Майкла Джорджа выдвигать документ на голосование.

В таком случае демократы могут использовать "discharge petition", то есть "запрос о снятии с рассмотрения". Однако для этого нужно собрать подписи большинства Палаты, на что может потребоваться много времени.

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