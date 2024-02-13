Взорвали ЗРК Бук РФ, оккупанты считают потери: детали "бавовны" под Мариуполем

В Мариуполь завезли подбитую систему Бук оккупантов РФ, сообщил Петр Андрющенко.

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Под Мариуполем нанесли удар по оккупантам / Коллаж: Главред, Фото: t.me/andriyshTime

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал подробности удара по оккупантам РФ на юге.

Эпицентр "кары небесной" зафиксирован между селом Украинка Мангушской части Мариупольского района и селом Малиновка Никольской части Мариупольского района в месте базирования оккупантов, написал он в Telegram.

"После главного взрыва детонация продолжалась до получаса", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Он уточнил, что после взрыва в течение 10-15 минут оккупанты подняли самолеты, которые очень активно патрулировали в квадрате Ростов-Мариуполь-Розовка-Мариуполь.

По его данным, в Мариуполь по направлению с Никольского района завезли подбитую систему Бук оккупантов, "что подтверждает информацию об поражении системы ПВО в указанном квадрате".

Представитель мэрии Мариуполя добавил, что после этого в город с Никольского направления заехала до полудесятка грузовиков, припарковавшихся на территории бывшего магазина "Метро".

"Скорые в больницы Мариуполя или Никольского раненых не завозили, что указывает либо на тяжелую степень ранения, либо на пакетирование на месте в состояние "хороший русский". Подробности выясняем", - добавил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Взрыв в Мариуполе был очень мощным, местные слышали его в разных районах города.

Напомним, 9 декабря 2023 года в оккупированной Макеевке Донецкой области произошел крупный пожар на нефтебазе. Местные каналы в Telegram сообщают, что пожар вероятно возник после "прилета" по нефтебазе.

Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. После удара начался сильный пожар. Прилет произошел по военной базе оккупантов.

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