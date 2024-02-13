Вступление Украины в НАТО после саммита в июле: в США раскрыли планы Альянса

Украину могут не пригласить вступить в НАТО на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.
Как сообщает Reuters, дипломат сказала о том, что ожиданий относительно приглашения Украины в НАТО этим летом у нее нет.
"Что касается саммита этим летом, то я не ожидаю, что Альянс направит приглашение (Украине) на данном этапе", - отметила Смит.видео дня
По ее словам, после саммита в Вильнюсе, который состоялся в прошлом году, страны-союзники работали над тем, чтобы помочь Украине реализовать необходимые для приближение евроатлантической интеграции реформы.
"И мы продолжаем уделять первостепенное внимание поддержке их в текущей борьбе и обеспечению того, чтобы они могли одержать победу на поле боя", - подчеркнула Джулианна Смит.
Вступление Украины в НАТО
Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го, предположил помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Как полагает он, Киеву нужно провести реформы, чтобы вступить в коллективный блок безопасности Запада.
США и Германия против приглашения Украины в НАТО, написали журналисты в материале Foreign Policy. Они написали, что Вашингтон и Берлин сопротивляются такому решению на неформальном уровне. Страны Восточной Европы, наоборот, выступают за евроатлантическую интеграцию Киева.
Президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, сказал представитель Государственного департамента Мэттью Миллер. По его словам, информация, обнародованная Foreign Policy, не соответствует реальному положению вещей.
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