"США и Германия против Украины в НАТО": у Байдена сделали заявление

В Государственном департаменте Соединенных Штатов прокомментировали публикацию Foreign Policy о том, что Вашингтон якобы против вступления Украины в НАТО.

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Байден и Блинкен уже говорили, что Украина будет в НАТО - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена не выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Подобные заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.

В ходе брифинга Госдепа он рассказал о том, что глава Белого дома Джо Байден неоднократно говорил о поддержке вступления Украины в НАТО. Аналогичные заявления делал и руководитель дипломатического ведомства Энтони Блинкен.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - подчеркнул Мэттью Миллер. видео дня

Вступление Украины в НАТО

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го, предположил помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. По его словам, Киеву нужно провести реформы в секторе безопасности и политические преобразования.

Агрессор Россия не пойдет на "уступки" относительно Украины в НАТО, сказал кремлевский рупор Дмитрий Песков. Москва по-прежнему "настроена" на оккупацию украинского государства.

США и Германия против приглашения Украины в НАТО, написали журналисты американского Foreign Policy. Согласно их данным, в Вашингтоне и Берлине считают, что слишком рано рассматривать данный вопрос, пока между Киевом и Москвой идет война.

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