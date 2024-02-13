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Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине

Яна Ставская
13 февраля 2024, 15:46
Президент поблагодарил сенаторов "за решительность и морально сильный выбор".
Появилась реакция Зеленского на решение Сената США о помощи Украине
Зеленский подчеркнул, что это "только первый шаг" / Коллаж Главреда, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОПУ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на положительное решение Сената США по военной помощи Украине, однако подчеркнул, что оно еще не окончательное.

"Есть позитив из Соединенных Штатов. Только что Сенат проголосовал за продолжение поддержки нашей страны и наших воинов. Решение, ради которого мы так долго работали, решение, которого ожидали не только мы, но и других народов, в частности в Европе", - сказал Зеленский в своем новом обращении.

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Зеленский добавил, что "мир ждет, что американское лидерство и в дальнейшем будет твердым и будет помогать защищать жизни и беречь свободу. Это действительно придает уверенности и мотивации".

"Я благодарю лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митчелла Макконела за решительность и морально сильный выбор. Демократия точно выстоит. Спасибо каждому из 70 сенаторов, которые проголосовали положительно. Украина очень это ценит", - высказался глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это - только первый шаг.

"Далее - Палата представителей, голосование конгрессменов. Ожидаем положительного решения", - продолжил президент.

Сенат окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины

Во вторник, 13 февраля, Сенат окончательно поддержал законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В этом законопроекте предусматривается предоставление 95,3 миллиарда долларов для трех стран: Украины, Израиля и Тайваня. Из них для Украины предполагается более 60 миллиардов долларов.

После голосования в Сенате законопроект передадут на рассмотрение Палаты представителей. Однако сопротивление голосованию, вероятно, будет оказывать спикер Палаты Майк Джонсон. В таком случае демократы могут использовать "discharge petition", то есть "запрос о снятии с рассмотрения". Однако для этого нужно собрать подписи большинства Палаты, на что может потребоваться много времени.

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