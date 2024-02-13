Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

На Таврическом направлении за прошедшие сутки оккупанты потерпели самые большие потери с начала 2024 года. Об этом сообщил бригадный генерал, командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что усилия мужественных воинов Таврического направления повысили потери оккупантов на 645 человек за сутки.
"Больше всего с начала года", - добавил Тарнавский.видео дня
При этом, он также добавил, что количество и интенсивность боевых действий растет и бьет рекорды.
Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67", - сообщил командир.
Однако несмотря на тяжелую ситуацию, защитники Украины держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, доставляя потери оккупантам.
Уничтожено или повреждено:
- 5 танков
- 17 боевых бронемашин
- 8 артиллерийских систем
- 10 автомобилей
- 1 единица специальной техники
- 1 склад боеприпасов
- 1 важный объект противника
- 280 БпЛА
Также на этом направлении в плен удалось взять около 10 вражеских солдат.
Ситуация на фронте
Как сообщал Главред, украинские войска продвинулись на восток от Ямполовки и на юго-запад от Донецка. Оккупанты продвинулись на восток от Тернов и на запад от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Также, начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров заявил, что сейчас погодные условия на фронте не способствуют активному движению оккупантов на Лиманском направлении. Однако, страна-агрессор Россия готовится к новому наступлению.
При этом, российские оккупанты регулярно продолжают проводить штурмы украинской линии обороны на Левобережье Днепра в Херсонской области. При этом, они не проявляют готовности сформировать дополнительнях ударных группировок.
Другие новости:
- "Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны
- "Поощрение агрессии РФ против НАТО": республиканцы разнесли заявление Трампа
- Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в "эмоциональности"