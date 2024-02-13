Самые большие потери за сутки с начала года: Тарнавский о ситуации на фронте

Украинские воины ликвидируют захватчиков по всей линии фронта и на всех направлениях обороны в войне с Россией.

https://glavred.info/ukraine/samye-bolshie-poteri-za-sutki-s-nachala-goda-tarnavskiy-o-situacii-na-fronte-10541369.html Ссылка скопирована

Тарнавский о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 ОММБ

На Таврическом направлении за прошедшие сутки оккупанты потерпели самые большие потери с начала 2024 года. Об этом сообщил бригадный генерал, командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что усилия мужественных воинов Таврического направления повысили потери оккупантов на 645 человек за сутки.

"Больше всего с начала года", - добавил Тарнавский. видео дня

При этом, он также добавил, что количество и интенсивность боевых действий растет и бьет рекорды.

Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является наибольшим показателем в этом году - 1267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67", - сообщил командир.

Однако несмотря на тяжелую ситуацию, защитники Украины держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, доставляя потери оккупантам.

Уничтожено или повреждено:

5 танков

17 боевых бронемашин

8 артиллерийских систем

10 автомобилей

1 единица специальной техники

1 склад боеприпасов

1 важный объект противника

280 БпЛА

Также на этом направлении в плен удалось взять около 10 вражеских солдат.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, украинские войска продвинулись на восток от Ямполовки и на юго-запад от Донецка. Оккупанты продвинулись на восток от Тернов и на запад от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Также, начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров заявил, что сейчас погодные условия на фронте не способствуют активному движению оккупантов на Лиманском направлении. Однако, страна-агрессор Россия готовится к новому наступлению.

При этом, российские оккупанты регулярно продолжают проводить штурмы украинской линии обороны на Левобережье Днепра в Херсонской области. При этом, они не проявляют готовности сформировать дополнительнях ударных группировок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.