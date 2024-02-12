Возвращаются с потерями в 70% солдат: ситуация на Левобережье Херсонщины

Украинские военные стойко держат оборону на левом берегу Херсонской области в любых погодных условиях и продолжают борьбу с оккупантами

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Ситуация на Левобережье Херсонщины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты регулярно продолжают проводить штурмы украинской линии обороны на Левобережье Днепра в Херсонской области. При этом, они не проявляют готовности сформировать дополнительнях ударных группировок. Об этом в эфире телеканала Freedom сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупационные войска по прежнему не используют технику для штурмов, поскольку при первых попытках штурмов украинских позиций ощутили серьезные и масштабные потери, которые повлияли на технический потенциал.

"Поэтому сейчас используются сугубо "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава", - сообщила Гуменюк. видео дня

Также она добавила, что в штурмы российское командование привлекало и морскую пехоту, и десант, и даже береговую охрану, которые отказывались идти в штурмы без техники, на которую командование наложило "эмбарго". При этом, несмотря на огромные потери, оккупантов всё ещё заставляют выдавать системные штурмы позиций украинских Сил обороны.

"Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и, по возможности, зачистке территории для расширения этого плацдарма", - резюмировала Наталья Гуменюк.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели", уверен аналитик BILD Юлиан Рёпке. А OSINT-сообщество DeepState информирует о продвижении захватчиков по южным и северным окрестностям города.

Также, для Украины нужно в год более 2 миллионов снарядов. Об этом заявил глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии для BILD, сообщает Telegram-канал Bild Russian. В то же время Паппергер отметил что его компания стремится расширить производство до 700 тысяч артснарядов ежегодно.

При этом, военно-морские силы ВСУ показали отличное отражение очередной атаки ра**истских дронов-камикадзе 11 февраля 2024 года. На видео можно увидеть кое-что необычное. Сначала наши зенитчики берут вражеский "Шахед" на прицел, используя неизвестную оптико-электронную станцию, а после этого в российский дрон-камикадзе попадает реактивный снаряд, после чего "Шахед" срывается в пике и падает.

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