Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

Украине требуется более 2 млн снарядов в год. Глава Rheinmetall заявил, что его компания стремится достичь изготовления до 700 000 артснарядов в год.

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Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить, отметил глава Rheinmetall/ Командование Объединенных сил ВСУ, 22 отдельная механизированная бригада

Для Украины нужно в год более 2 миллионов снарядов. Об этом заявил глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер в комментарии для BILD, сообщает Telegram-канал Bild_Russian.

В то же время Паппергер отметил что его компания стремится расширить производство до 700 тысяч артснарядов ежегодно.

"Всего к 2025 году мы хотим производить до 700 000 артиллерийских снарядов в год", – отметил он.

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Он подчеркнул, что на восполнение запасов снарядов в самой Германии уйдет 10-15 лет. Кроме этого, он пожаловался на отставание ФРГ в сфере беспилотников.

"В Украине уже идет война нового типа, а здесь до сих пор обосновывают документами, можно ли размещать вооружение на дронах", – сказал Паппергер.

Политобозреватель BILD Петер Тиде после посещения церемонии закладки нового оружейного завода компании Rheinmetall в деревне Унтерлюсс на севере Германии отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен стать оружейным канцлером. По словам обозревателя, мир ждет от Шольца лидерства, но пока непонятно, сможет ли он взять на себя такую роль.

"Сейчас Шольц должен стать оружейным канцлером, он нуждается в производителях оружия на своей стороне. Но сможет ли это сделать, стать железным Олафом? Мир ждет от него лидерства. И не знает, имеет ли соответствующий арсенал. И хочет ли он этого вообще? По крайней мере, во время короткого визита к президенту США Джо Байдена не было никаких упоминаний о том, что он может стать альтернативным лидером Европы", – отметил политобозреватель BILD.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Сенат США принял важное решение о возобновлении помощи Украине. 11 февраля Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект, который предусматривает предоставление Украине, Израилю и Тайваню дополнительной финансовой помощи. Окончательное голосование по принятию данного законопроекта может состояться уже в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что НАТО хочет изменить курс и координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа. В Альянсе опасаются, что военная помощь США для Украины может прекратиться в случае победы на выборах Дональда Трампа.

Напомним, эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что в результате затягивания процесса принятия помощи Украине Силы обороны могут столкнуться со значительными трудностями. По его словам, нам нужно больше оружия, чтобы говорить о возможном ведении определенных наступательных действий в 2024 году.

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