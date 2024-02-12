Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

10 февраля в немецком городе Оберхаузен от тяжелых ножевых ранений погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, также ранен его 18-летний друг Артем Козаченко. Полиция Германии с помощью камер наблюдения уже смогла задержать двух подозреваемых несовершеннолетних. Об этом сообщают в издании Bild.
Как известно, около 8 вечера 10 февраля спортсмены из Украины ехали в автобусе из торгового центра, чтобы добраться до своего дома в Дюссельдорфе. В этом же автобусе между ними и местными подростками произошел конфликт, скорее всего, на национальной почве.
Согласно заявлениям полиции, спор перерос в драку, в ходе которой 15-летний преступник использовал нож и нанес им в общем сложности 9 ударов в груд и живот украинцам.
Свидетели трагедии вызвали полицию и медиков, однако Владимир скончался во время экстренной операции, а Артем выжил и находится в больнице.
После совершения убийства преступникам удалось покинуть остановку незамеченными, но их быстро идентифицировали и задержали. Как оказалось, 15-летний подозреваемый турецкого происхождения уже замечен во многих преступлениях. Однако первым задержали 14-летнего немца греческого происхождения, который также давно известен правоохранителям. Вскоре его отпустили по причине недостаточного количества доказательств.
Также известно, что в результате конфликта на вокзале серьезными пострадавшими оказались двое людей - 14-летний сирийский мальчик и 13-летняя немка с ливанскими корнями.
В прокуратуре Эссена заявили о просьбе арестовать 15-летнего подростка за непредумышленное убийство и нанесение тяжкий телесных повреждений.
Убийство Владимира Ермакова в Германии
Напомним, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.
Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.
"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.
Другие новости: