В Германии убили 17-летнего баскетболиста из Украины. Полиция задерживает подозреваемых в нанесении тяжелых ножевых ранений.

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Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили / коллаж: Главред, фото: Федерация басктбола города Киева

10 февраля в немецком городе Оберхаузен от тяжелых ножевых ранений погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, также ранен его 18-летний друг Артем Козаченко. Полиция Германии с помощью камер наблюдения уже смогла задержать двух подозреваемых несовершеннолетних. Об этом сообщают в издании Bild.

Как известно, около 8 вечера 10 февраля спортсмены из Украины ехали в автобусе из торгового центра, чтобы добраться до своего дома в Дюссельдорфе. В этом же автобусе между ними и местными подростками произошел конфликт, скорее всего, на национальной почве.

Согласно заявлениям полиции, спор перерос в драку, в ходе которой 15-летний преступник использовал нож и нанес им в общем сложности 9 ударов в груд и живот украинцам.

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Свидетели трагедии вызвали полицию и медиков, однако Владимир скончался во время экстренной операции, а Артем выжил и находится в больнице.

После совершения убийства преступникам удалось покинуть остановку незамеченными, но их быстро идентифицировали и задержали. Как оказалось, 15-летний подозреваемый турецкого происхождения уже замечен во многих преступлениях. Однако первым задержали 14-летнего немца греческого происхождения, который также давно известен правоохранителям. Вскоре его отпустили по причине недостаточного количества доказательств.

Также известно, что в результате конфликта на вокзале серьезными пострадавшими оказались двое людей - 14-летний сирийский мальчик и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

В прокуратуре Эссена заявили о просьбе арестовать 15-летнего подростка за непредумышленное убийство и нанесение тяжкий телесных повреждений.

Убийство Владимира Ермакова в Германии

Напомним, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.

Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

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