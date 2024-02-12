Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

Росавиацию обвинили в незаконном выводе и продаже российских бортов. Враг заявил, что таким образом в ВСУ появились самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

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При этом некоторые из проданных Росавиацией бортов впоследствии использовались для помощи Украине, которая обороняется от российской агрессии / коллаж Главред, фото УНИАН

В стране-агрессоре РФ ФСБ возбудила уголовные дела о халатности и превышении полномочий против сотрудников госкорпорации Росавиации по подозрению в незаконной продаже 59 самолетов и вертолетов за рубеж. Об этом пишут русские пропагандистские СМИ.

7 февраля в центральной офисе Росавиации в Москве прошли обыски. ФСБ изъяла предметы и документы, подтверждающие незаконность снятия воздушных судов с регистрации. Якобы сотрудники Росавиации выводили борта из госреестров без полного комплекта документов и предоставляли недостоверную информацию о пребывании судов за пределами страны-агрессора России. Борта выводили из реестра с марта 2022 года по июнь 2023 года. В то время Росавиацию возглавлял Александр Нерадько. В сентябре прошлого года он был уволен

При этом некоторые из бортов впоследствии использовались для помощи Украине, которая обороняется от российской агрессии. Есть информация, что речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Три вертолета принимали участие в войне на стороне Украины, а самолеты совершали рейсы с выключенными аппаратчика-ответчиками, что позволяет скрывать их маршруты.

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В Кремле отказались комментировать сообщения об обысках ФСБ в Росавиации.

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", - сказал журналистам пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков.

Ликвидация российских СУ-34

Напомним, 22 декабря ВСУ уничтожили три российских самолета Су-34. Российские оккупанты подтвердили потерю трех бортов на южном направлении. По некоторым версиям, они были сбиты во время бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

Как ранее сообщалось, вероятнее всего, три российских бомбардировщика Су-34 были поражены ЗРК Patriot. Эксперты подчеркнули, что использование системы противовоздушной обороны против российской тактической авиации является значимым достижением.

Также сокрушительные удары Сил обороны Украины по трем российским боевым самолетам Су-34 значительно повлияли на операции российских войск на левом берегу Днепра. Оперативная сводка разведки Великобритании свидетельствует, что неспособность оккупантов установить контроль над воздухом существенно ограничивает их возможности на поле боя.

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