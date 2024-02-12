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Решение нужно как можно быстрее: эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году

Юрий Берендий
12 февраля 2024, 08:58
По словам Мусиенко, риски затягивания процесса по оказанию помощи для Украины существуют, однако он надеется, что интересы США перевесят.
Решение нужно как можно быстрее: эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году
Эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 43 отдельная механизированная бригада

На этой неделе должно состояться голосование в Соединенных Штатах по помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако, ситуация (в частности, с границей), которая сейчас сложилась в США, идет на пользу республиканцам и возможному кандидату в президенты США Дональду Трампу. Все это привязывается к соглашению о безопасности границы. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, часть республиканцев из так называемого крыла Трампистов пытаются использовать этот кризис в США по максимуму для еще большего привлечения внимания. Мусиекно указывает на то, что республиканцы попытаются максимально тянуть во времени принятие законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Поэтому здесь есть риски в том, что политическая борьба, внутренняя, связанная с выборами, может быть обращена против нас, потому что она внутриполитическая, и поэтому некоторые решения будут затягиваться. Но я надеюсь, что решение о помощи будет", - указывает эксперт.

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Кроме того, он отмечает, что в результате затягивания процесса принятия помощи Украине, Силы обороны могут столкнуться со значительными трудностями.

"Потому что нам нужно больше оружия, чтобы говорить о возможном ведении определенных наступательных действий в 2024 году. Европа, Япония в любом случае будут страховать. Я не исключаю, что к помощи присоединится и Южная Корея, которая тоже будет поддерживать Украину, и вместе страны будут продолжать убеждать, в частности, и республиканцев. Сейчас очень активно представители Консервативной партии Великобритании ездили с визитами именно к республиканцам, которые поддерживают Трампа, а также другие политики, которые продолжают оказывать давление на республиканцев (в хорошем смысле), чтобы они это решение приняли", - добавляет Мусиенко.

Аналитик также указывает на то, что есть много представителей Республиканской партии США, которые поддерживают решение о предоставлении помощи Украине.

"В конце концов, этот лед не настолько прочный, достаточно будет незначительного толчка, чтобы он тронулся, и все пошло своим привычным руслом. Риски того, что США будут затягивать с помощью Украине, существуют, но надеюсь, что это продлится недолго. И что, в конце концов, американские национальные интересы, которые заключаются в поддержке Европы и удержании первенства, перевесят", - делает вывод Мусиенко.

В целом, по словам Мусиенко, Украине будет хватать ресурсов держаться, чтобы отразить эти атаки врага.

"Затем российским войскам тоже потребуется время на восстановление боеспособности, перегруппировку и доукомплектование тех потерь, которые они понесли в результате своих многочисленных штурмов. Поэтому они тоже не будут в лучших кондициях для наступления. Задача минимум - получить ресурсы, которые нам предоставит Европа на оборону, и задача максимум на этот год - чтобы Соединенные Штаты присоединились и проголосовали, чтобы мы имели ресурсы на определенные локальные наступательные действия", - резюмировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 февраля в ходе процедурного голосования Сенат США поддержал законопроект, который предусматривает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Окончательное голосование по принятию этого законопроекта может состояться в ближайшие дни.

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что без военной помощи США Украине, российская агрессия могла бы лишить страну независимости и представлять угрозу для стран Европы ракетами и беспилотниками.

Президент США Джо Байден выразил свое возмущение задержкой в выделении финансовой помощи для Украины, называя эту задержку "преступным бездействием" конгрессменов.

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