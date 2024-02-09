Конгрессмены в Киеве: в Украину прибыла важная двухпартийная делегация из США

В Киев прибыла делегация республиканцев и демократов из Конгресса Соединенных Штатов Америки.

https://glavred.info/ukraine/kongressmeny-v-kieve-v-ukrainu-pribyla-vazhnaya-dvuhpartiynaya-delegaciya-iz-ssha-10540415.html Ссылка скопирована

В Украину прибыла делегация из США / Коллаж: Главред, фото: twitter.com / Ambassador Bridget A. Brink

В пятницу, 9 февраля, в Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Делегацию возглавляет республиканец Майк Тернер. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в X (Twitter).

Встреча делегации состоялась на киевском вокзале. В соцсетях посол опубликовала фотографии приезда делегации американцев.

По словам Бринк, во главе делегации - глава комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер. Также в ее составе есть республиканец Фрэнч Гилл, демократ Джейсон Крау, демократ Эбигейл Спанбергер и республиканец Зак Нанн.

видео дня

Во время пресс-конференции в Киеве американские конгрессмены подтвердили свое намерение продолжать поддержку Украины, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов. Кроу отметил, что значительная часть оборонного бюджета США тратится на помощь Украине для обеспечения стабильности в Европе и борьбы против российской агрессии.

"Меньше чем на 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине обеспечить стабильную и процветающую Европу, мы помогли Украине уничтожить более половины российской армии. Мы помогли Украине защитить наших союзников и НАТО, мы помогли Украине обеспечить стабильные цены на продовольствие и стабильную поставку продовольствия во всем мире. Все эти вещи в интересах американского народа, американский народ это видит, и мы вернемся с этим месседжем назад", - сказал демократ Кроу.

Помощь США для Украины

Напомним, 7 февраля Сенат США провалил голосование за законопроект со средствами для Украины, Израиля и Тайваня. Инициатива не набрала необходимых 60 голосов, против нее высказались 50 сенаторов.

Также президент США Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в провале миграционной системы страны. Он призвал Конгресс как можно быстрее одобрить компромиссный законопроект с ужесточением миграционной политики, включая дополнительное финансирование для помощи Украине.

Как сообщал Главред, 8 февраля Сенат США решил повторно рассмотреть законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Сенат принял процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине, далее этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.