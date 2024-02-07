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В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины

Яна Ставская
7 февраля 2024, 22:29
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказался категорически относительно законопроекта.
В Сенате США провалили голосование за проект о финансировании для Украины
У Сената есть план "Б" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, посольство Украины в США

Сенат США провалил голосование за законопроект со средствами для Украины, Израиля и Тайваня, а также - на усиление границы Соединенных Штатов, следует из трансляции верхней палаты Конгресса.

Против ускоренного рассмотрения законопроекта, над которым работали несколько месяцев, высказалось 50 американских сенаторов - инициатива не набрала нужных 60 голосов.

Законопроект включал 118 млрд долларов на усиление миграционной политики, более 60 млрд долларов предполагалось Украине.

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Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон высказался категорически относительно законопроекта, после чего он не набрал достаточной поддержки и среди сенаторов-республиканцев.

The Hill пишет, что у Сената есть так называемый план Б, который предусматривает голосование за законопроект исключительно с дополнительным финансированием для Украины, Израиля и Тайваня.

Военная помощь США затягивается

Споры между Конгрессом и Белым домом по поводу усиления южной границы затормозили и рассмотрение Сенатом законопроекта о дальнейшем финансировании военных мощностей Украины.

Накануне президент США Джо Байден прямо обвинил своего политического конкурента Дональда Трампа в попытке заблокировать финансирование Штатами Украины, что, следовательно, играет на руку Путину.

Между тем, Россия воспользовалась состоянием неуверенности положения помощи Украине и пошла в новое наступление. Самые адские бои сейчас продолжаются за Авдеевку. А руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что из-за политических разногласий между республиканцами и демократами "Украина рискует проиграть войну".

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