Россия снова выпустила по Украине ракеты: в одной из областей прогремели взрывы

В среду, 7 февраля, Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. Взрывы прогремели в Полтавской области.
Накануне атаки Воздушные силы ВСУ предупреждали граждан о пролете российских ракет через Сумскую область. На тот момент угроза применения противником баллистического вооружения была объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Где прогремели взрывы
Впоследствии появилась информация, что российская ракета изменила маршрут на Полтавщину.
Взрывы в Миргородском районе Полтавской области подтвердили в ОГА. Глава администрации Филипп Пронин заверил, что ни разрушений, ни пострадавших нет.
"Враг атаковал Полтавскую область. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. По предварительной информации обошлось без жертв и разрушений", - отметил Пронин.
Обстрелы Россией Украины
В среду утром, 7 февраля, российские террористы нанесли массированные ракетные удары по Киевщине, Харьковщине, Днепропетровщине и ряду других областей.
Это уже третья массированная воздушная атака россиян в 2024 году. В течение этой только над Киевом и областью силы ПВО уничтожили около 20 враждебных целей.
В результате удара России был обесточен Днепровский район столицы. Есть погибшие и десятки пострадавших.
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