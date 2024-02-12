Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

Российские оккупационные войска смогли продвинуться на Авдеевском направлении боевых действий. Цель врага заключается в перерезании главной линии снабжения украинских военных в Авдеевке. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.
"Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля", - говорится в сообщении.
По данным геолокационных кадров от 11 февраля, российские военные смогли продвинуться вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского.
Кроме того, так называемые российские "военкоры" сообщали о том, что военные армии РФ продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники к северу от Авдеевки и возле Первомайского. Однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этому.
В ISW отметили, что Вооруженные силы РФ продолжают наступательные операции с целью перерезать главную линию снабжения украинских войск в Авдеевке.
Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что российские войска начали чаще использовать группы бронетехники в ходе наступательных действий на Таврическом направлении.
Ситуация в Авдеевке
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Авдеевке продолжаются интенсивные бои. Противник пытается захватить стратегически важные логистические маршруты по которым осуществляется снабжение Сил обороны Украины в городе. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
В Минобороны Великобритании указывают на то, что Авдеевка остается главной точкой интереса для российских сил, и поэтому оккупанты планируют продолжать наступательные действия в этом районе.
Несмотря на значительные потери, российская армия, вероятно, дошла до предела, когда она может захватить Авдеевку или то, что осталось от нее.
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