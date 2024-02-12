УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

Анна Ярославская
12 февраля 2024, 07:04
Вражеские цели были уничтожены в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Дрон, силы ПВО
Силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили 14 дронов "Шахед" из 17-ти, запущенных российскими оккупантами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

"В ночь на 12 февраля 2024 года противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области)", - говорится в сообщении Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

видео дня

В результате боевой работы были уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Силы ПВО уничтожили 14
Силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов" и одну ракету Х-59. / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели. Погибли семь человек, в том числе и трое детей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

08:16 Украина
"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

07:58 Украина
Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

07:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:32

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

08:16

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки: в ISW назвали цель РФ

07:58

"С Калибрами проблемы": в ВСУ рассказали о нетипичном использовании ракет оккупантами

07:35

Только 1% людей сможет увидеть 2 скрытых лица за 11 секунд: сложная загадка

07:04

Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:39

Путин уже не скрывает, что намерен уничтожить Украинумнение

06:32

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо найти кролика за 10 секунд

04:15

"Не можем совать людей куда-нибудь": Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать

Реклама
03:46

Для чего на самом деле нужно тайное отверстие на пачке с кофе: это знают единицыВидео

02:37

РФ накапливает "Шахеды" и бьет по Украине уже дронами собственного производства: что известно

02:03

Впервые после страшного диагноза: Чарльз III нарушил молчание про свою болезнь

01:31

Почему нельзя оставлять грязную посуду в раковине на ночь: 2 причины, которые удивят

11 февраля, воскресенье
23:10

Атака русских дронов и ракет: Павлоград без света и отопления, в Харькове взрывы

22:57

48-летний кулинарный эксперт из шоу "МастерШеф" оказалась в больнице

22:48

Возобновление помощи Украине: Сенат США принял важное решение

22:43

Потап улетел в далекую страну и рассказал, зачем это сделал

22:20

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо завела роман до развода - СМИ

21:50

Как увеличить себе пенсию: несложные трюки

21:50

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

Реклама
21:17

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

21:10

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

21:09

Львовская опера "отменила" украинскую певицу, которая выступала с россиянами

21:04

Гороскоп Таро з 12 по 18 февраля: у кого на этой неделе все сложится лучшим образом

20:16

Лунный календарь на 12 февраля: для чего не подходит этот день

20:00

Оккупанты на Донбассе построили из 2 тысяч вагонов "стену"-поезд против ВСУ - Deep State

19:32

Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

19:19

Оккупанты запустили ИПСО о Сырском: ищут его родственников в России

19:13

"Рюрик! Нас обманули! Гитлер!": о чем бормотал пациент Путинмнение

19:04

Безусый юнец: Евгений Клопотенко удивил архивными фотами из своей юности

18:58

Вызвало панику у россиян: Игнат прокомментировал появление фото с "украинским" F-16

18:33

Орбан предлагает превратить Украину в "буферную зону"

18:32

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

18:13

Какие продукты всегда должны быть дома: простые ответы

18:00

Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайноВидео

17:45

Единственная дочь Кузьмы Скрябин раскрыла подробности смерти матери артиста

17:41

Вот, что будет если поставить теплый суп в холодильник: неожиданный ответ

17:05

Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

17:02

Никакой горечи: как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным

16:49

"Дам только один комментарий": блогерка Шаманская заподозрила певицу Тринчер в плагиате

Реклама
16:08

Это остановит врага: полковник ВСУ оценил продвижение РФ на важном направлении

16:06

"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

15:58

Женщина призналась мужу в измене: его реакция вызвала у нее ступор

15:52

ГПСУ порвала российский флаг во время штурма оккупантов: эпичные кадрыВидео

15:25

Для чего в супер клей добавляют соду: способ, о котором знает далеко не каждый

15:17

Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков

15:15

Лилия Ребрик на последних сроках беременности снялась в дерзком луке

15:01

У Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной

14:51

Наев узнал о своем увольнении из СМИ: генерал сделал заявление

14:42

Удары по Крыму и "мосту Путина": в ВСУ раскрыли решительные планы

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять