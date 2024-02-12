Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

В ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили 14 дронов "Шахед" из 17-ти, запущенных российскими оккупантами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.
"В ночь на 12 февраля 2024 года противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области)", - говорится в сообщении Воздушных сил.
К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате боевой работы были уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как сообщал Главред, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.
Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели. Погибли семь человек, в том числе и трое детей.
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