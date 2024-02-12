Защитники Украины уничтожили 14 вражеских "Шахедов" и ракету Х-59

Вражеские цели были уничтожены в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

https://glavred.info/ukraine/zashchitniki-ukrainy-unichtozhili-14-vrazheskih-shahedov-i-raketu-h-59-10540946.html Ссылка скопирована

Силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 12 февраля силы ПВО уничтожили 14 дронов "Шахед" из 17-ти, запущенных российскими оккупантами, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

"В ночь на 12 февраля 2024 года противник атаковал 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ВОТ Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской области)", - говорится в сообщении Воздушных сил.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

видео дня

В результате боевой работы были уничтожены 14 "Шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Силы ПВО уничтожили 14 "Шахедов" и одну ракету Х-59. / Фото: t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили дронами по Харькову. Под удар попала нефтебаза. В результате разлилось топливо и загорелось.

Попадание зафиксировали в Немышлянском районе. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов дотла сгорели. Погибли семь человек, в том числе и трое детей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.