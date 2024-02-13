ВСУ продвинулись на трех ключевых направлениях фронта - ISW

Российские войска имеют незначительные продвижения на нескольких направлениях.

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Российские оккупационные войска имеют незначительные успехи на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Украинские войска продвинулись на восток от Ямполовки и на юго-запад от Донецка. Оккупанты продвинулись на восток от Тернов и на запад от Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Ситуация в Луганской области

В рамках российской главной операции в Луганской области, зафиксировано продвижение российских войск вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные данные ISW, по состоянию на 12 февраля, подтверждают незначительное продвижение российских сил на северо-западе от Синьковки в направлении озера Лиман. Также оккупанты незначительно продвинулись на восток от Тернов и действуют на расстоянии двух километров от границ населенного пункта.

Согласно геолокационным кадрам за 11 февраля, украинские защитники смогли восстановить некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполовки. Продолжаются позиционные бои на разных направлениях.

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Ситуация в Донецкой области

Войска оккупантов 12 февраля продвинулись западнее Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

В районе Авдеевки происходят активные бои, там россияне на фоне позиционных боев продвинулись. Представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой отметил, что россияне используют больше бронетехники, танков и БМП на Авдеевском направлении.

Кроме этого, украинские военные продвинулись на юго-запад от Донецка и на северо-восток от Победы. Позиционные бои происходят возле Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Ситуация на юге Украины

На участке границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия 12 февраля, но никаких подтвержденных изменений на этом участке фронта не зафиксировано.

Украинские войска осуществили наступление в Запорожской области. По данным ISW, ВСУ продвинулись на запад от Пятихаток возле Каменского. Также Генштаб Украины сообщил о неуспешной атаке российских войск на левобережье Херсонской области вблизи Крынок.

Война в Украине

Напомним, старший лейтенант, начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров заявил, что на Лиманском направлении фронта погодные условия не способствуют активному движению оккупантов. Сейчас ситуация немного спокойнее, вероятно, враг готовится к новому наступлению.

Также оккупанты продолжают штурмовать украинскую линию обороны на левобережье Херсонской области. Они используют "мясные штурмы", поскольку не задействуют технику из-за больших потерь во время предыдущих атак.

Кроме этого, аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели". OSINT-сообщество DeepState сообщает о продвижении россиян по южным и северным окраинам города, особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ.

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