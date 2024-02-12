Получили жесткий приказ: россияне перешли в наступление по фронту - офицер ВСУ

Офицер ВСУ отметил, что россияне нацелились на захват города Часов Яр в Донецкой области для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.

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Враг пытается штурмовать по всей линии обороны в районе Бахмута / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной. Российские войска продолжают наступательные операции по всей линии фронта, в частности в районе Богдановки, Ивановки, Клещеевки и Андреевки. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил пресс-офицер 26-й артбригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

"За минувшие сутки, 11 февраля, наибольшее количество вражеских штурмовых атак происходили на Клещеевку и Андреевку, захватчик понес значительные потери как в личном составе, так и в боевой технике. Наши позиции российские войска захватить не смогли, отступили", - прокомментировал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Калашников отметил, что ситуация в районе Бахмута непростая, ведь российские оккупанты значительно увеличили количество атак на позиции Сил обороны Украины.

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"Враг пытается нас штурмовать по всей линии обороны именно Бахмутского отрезка, то есть это Богдановка, Ивановка, Клищеевка, Андреевка", - отмечает он.

По словам военного, враг использует артиллерию, дроны и, при благоприятной погоде, ФАБы для поддержки штурмовых действий.

"Скорее всего, армия РФ получила жесткий приказ показать на этом направлении хоть какие-то результаты для своего диктатора, поэтому и начались такие усиленные штурмы. Конечно, это Часов Яр, который является укрепленным рубежом и воротами в Краматорск и Славянск", - делает вывод Олег Калашников.

Он резюмирует, что несмотря на жесткость боев и потери, россияне пытаются захватить Часов Яр, чтобы продемонстрировать свои успехи в захвате такого стратегического населенного пункта.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска осуществили продвижение на Авдеевском направлении с целью перерезания главной линии снабжения украинских военных в Авдеевке. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

В Донецкой области российские вооруженные силы вошли в село Первомайское Покровского района. Об этом сообщил эксперт BILD Юлиан Рёпке.

Аналитики проекта DeepState сообщают, что российские оккупанты собрали "царь-поезд" протяженностью в 30 км из более 2 тысяч вагонов.

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