"Ракета не оставила шансов": история гибели в бою пилота ВСУ Владислава Рыкова

История жизни и трагической гибели бели одного из лучших пилотов Су-25 Владислава Рыкова: воспоминания родных и побратимов.

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Владиславу Рыкову присвоили воинское звание "полковник" / фото К. и В. Либеровых

Во время боевого задания 7 февраля в возрасте 30 лет погиб один из лучших украинских военных пилотов Воздушных сил Владислав Рыков. Об истории его жизни и трагической гибели рассказали в командовании Воздушных сил.

Владислав был родом из Луганщины. И в шестилетнем возрасте перенес трагедию невероятного накала ‒ бандиты убили всю его семью, а сам мальчик был ранен и едва остался в живых.

"В свои 28 он встретил великую войну. Его пытались убить едва ли не каждый день! Харьковщина, Киевщина, Донетчина, Луганщина, вражеские истребители и ПВО! Мужчину спасали профессионализм, стрессоустойчивость и жажда победы! Русские были убеждены, что — "Авиации в Украине уже не существует!" Но глубоко ошибались. Влад уверенно выжигал оккупантов и их технику!", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что Рыков был одним из лучших украинских боевых летчиков. И полным кавалером орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество".

"Это был обычный боевой день. Утро 7 февраля. Типичная задача – огненное поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка. Все, как всегда. Влад пожал руку. Вылет. Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле - ты никогда этого не чувствуешь. Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет", — вспоминает подполковник Ростислав Лазаренко, Герой Украины и командир звена Владислава.

Офицер рассказал, что он следил за парой украинских штурмовиков на пункте управления и увидел вражеский самолет.

"Ракета Р-37, которую оккупанты уже довольно давно не использовали, не оставила шансов Владу. Судьбы секунды. Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета. И я видел. Влад ничего не успел сказать в эфире. Я убежден ‒ это была месть, ведь накануне мы конкретно "насыпали" ра**истам", — сказал Лазаренко.

Как говорят в Воздушных силах, Владиславу Рыкову посмертно присвоено воинское звание "полковник".

У Влада осталась жена и маленькая дочь. Лазаренко рассказал, что они с Рыковым договорились - если кто-то из них погибнет, то другой будет заботиться о его семье.

"Влад очень любил семью, полтора года с начала вторжения практически не виделся с ней и очень расстраивался из-за этого. Так что арендовал квартиру относительно недалеко от расположения подразделения и наконец начал чаще их обнимать. Я близко знаю его жену, часто играл с дочерью. Теперь Влада нет и за них отвечаю я, обещание нужно выполнять", — говорит Лазаренко.

Трагические гибели украинских летчиков

Напомним, ранее В среду, 7 февраля, погиб украинский пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram побратим погибшего, пилот ВС ВСУ Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07. 02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков", — написал он.

До того в минувшем году на Житомирщине столкнулись 2 самолета и погибли 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.

Позднее Мелания Подоляк, девушка одного из погибших пилотр, Андрея "Джуса" Пильщикова опубликовала прощальный пост. Девушка вспомнила о последней встрече с" Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

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