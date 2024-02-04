Родные не могли получить тело почти 2 года: РФ убила 25-летнего пилота

Украинский пилот Андрей Антихович уничтожал колонны российской техники в начале полномасштабного вторжения.

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Родные получили тело погибшего пилота Андрея Антиховича / Колаж: Главред, фото: facebook/Андрей Антихович

Российские оккупанты убили украинского пилота, который уничтожал вражеские колонны в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Родные почти два года не могли получить тело 25-летнего Андрея Антиховича. Лишь недавно тело погибшего пилота удалось вернуть родным. Об этом сообщил горсовет Бахмача Черниговской области.

Андрей был летчиком 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. В ночь на 24 февраля 2022 года он находился на боевом дежурстве и одним из первых начал защищать Украину. Уже 26 февраля он уничтожил российскую колонну на Херсонском направлении во время вылета на Су-25. Однако это был последний вылет пилота.

"К сожалению, враг попал в самолет. И когда встал вопрос катапультироваться или уничтожить проклятых россиян - не колеблясь направил подбитый штурмовик в сторону вражеской колонны. Капитан погиб на самом высоком пике, в расцвете молодых сил", - говорится в сообщении. видео дня

Пилота похоронили в оккупированной Антоновке Херсонской области. Его тело удалось вернуть только в конце 2023 г. Тело Андрея Антиховича похоронят в Зазимье Киевской области.

Родные получили тело погибшего пилота Андрея Антиховича / фото: Facebook/горсовет Бахмача

Родные получили тело погибшего пилота Андрея Антиховича / фото: Facebook/горсовет Бахмача

Следует отметить, что в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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