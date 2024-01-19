Лежал в снегу возле оккупантов: раненого военного чудом спасли с помощью дрона

Украинские военные передали дроном побратиму горячий чай и судьбоносную записку.

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Украинские военные эвакуировали раненого побратима дроном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные чудом спасли своего раненого побратима, который находился возле позиций российских оккупантов. Эвакуировать его удалось с помощью дрона. Об этом стало известно из видео, которое разлетелось в Сети.

Пилоты роты ударных беспилотников 68-й ОЕБр "Шершни Довбуша" заметили раненого военного, который лежал на поле в снегу сам и даже не шевелился. Побратимы сбросили ему термос с горячим чаем и судьбоносную записку с надписью: "Друг, пей и ползи за дроном".

Мужчина выпел согревающий чай и начал ползти по полю в сторону других защитников, которые уже ждали его, чтобы отнести в безопасное место и оказать помощь.

видео дня

"Врага убивают, своих - спасают. Видео о том, как пилоты роты ударных БпЛА 68-й ОЕБр "Шершни Довбуша" спасли раненого собрата, который находился рядом с позициями оккупантов", - пишет СтратКом.

Смотрите видео с кадрами эвакуации раненого украинского военного:

Украинские военные эвакуировали раненого побратима дроном / фото: скриншот

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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