Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в Нацбанке назвали примерный срок

В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. Как говорят в Нацбанке, в первую очередь подорожают отопление и горячая вода.
Впрочем, в финансовом регуляторе конкретных сроков не называют – только отмечают, что повышать тарифы в Украине будут до экономически обоснованного уровня. Однако обещают, что процесс растянется на достаточно длительное время, а потому резкого скачка расценок не будет.
"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении НБУ.
Будут ли менять тарифы и на другие коммунальные услуги?
В целом, отметили в Нацбанке, на период высоких безопасностных рисков в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.
В то же время, признали в финансовом регуляторе, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя – как и когда –, говорят в Нацбанке, сейчас сказать невозможно, ведь "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".
Коммунальные услуги в Украине
Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.
При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главредусообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.
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