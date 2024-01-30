В Украине до конца зимы не будут поднимать тариф на свет - Шмыгаль

Власти Украина пока продолжат сохранять льготный тариф на электричество для населения на уровне 2,64 грн за киловатт/час. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках очередного заседания Кабмина.
"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт/ч. В общем этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения. Сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется. После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", ‒ написал премьер-министр в Telegram.
Коммунальные услуги в Украине
Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.
При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главредусообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.
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