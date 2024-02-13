Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в 'эмоциональности'

Действия польских фермеров являются "не совсем адекватной формой протеста", но они находятся в очень сложной экономической ситуации, заявил Чеслав Секерский.

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Польша отреагировала на действия фермеров с украинским зерном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, twitter.com / MRiRW_GOV_PL

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном. Он назвал такие действия польских фермеров "не совсем адекватной формой протеста", но отметил, что к такому "часто прибегают фермеры в разных странах". Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства сельского хозяйства и сельского развития.

"Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", - заявил польский министр.

Секерский считает, что диалог и прямые переговоры являются лучшим путем решения конфликта. Польское правительство сейчас ведет технические переговоры с украинским Министерством сельского хозяйства об условиях торговли, которые бы ограничили наплыв товаров, подрывающих рыночную стабильность.

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"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации", - подчеркнул министр.

В то же время Секерский критикует "не совсем сдержанную" реакцию украинской власти. По его словам, "слишком резкой была форма заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова, другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении".

"Я понимаю недовольство украинских властей к трудностям с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью осознаю, что торговля идет в обоих направлениях, и мы также экспортируем в Украину... Польские фермеры помогали Украине и хотят помогать. Но они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и выиграли фермеры, а не олигархи... Они главным образом стоят за этим большим импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", - добавил министр.

Инцидент с украинским зерном

Напомним, во время блокирования польско-украинской границы в воскресенье, 11 февраля, польские протестующие напали на украинские грузовики и высыпали из них зерно. Минагрополитики осудили эти события и ожидают быстрого наказания виновных, тогда как Варшава разыскивает провокаторов.

Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о всеобщей забастовке по всей стране с 9 февраля. Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, перекрыть дороги и автомагистрали в некоторых регионах после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.

Польские забастовки начались 6 ноября 2023 года и продолжаются до сих пор.

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