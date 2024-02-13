Польский министр извинился за высыпанное зерно, но обвинил Украину в 'эмоциональности'

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном. Он назвал такие действия польских фермеров "не совсем адекватной формой протеста", но отметил, что к такому "часто прибегают фермеры в разных странах". Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства сельского хозяйства и сельского развития.
"Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", - заявил польский министр.
Секерский считает, что диалог и прямые переговоры являются лучшим путем решения конфликта. Польское правительство сейчас ведет технические переговоры с украинским Министерством сельского хозяйства об условиях торговли, которые бы ограничили наплыв товаров, подрывающих рыночную стабильность.
"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации", - подчеркнул министр.
В то же время Секерский критикует "не совсем сдержанную" реакцию украинской власти. По его словам, "слишком резкой была форма заявлений заместителя министра экономики, а ранее мэра Львова, другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении".
"Я понимаю недовольство украинских властей к трудностям с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также полностью осознаю, что торговля идет в обоих направлениях, и мы также экспортируем в Украину... Польские фермеры помогали Украине и хотят помогать. Но они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и выиграли фермеры, а не олигархи... Они главным образом стоят за этим большим импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", - добавил министр.
Инцидент с украинским зерном
Напомним, во время блокирования польско-украинской границы в воскресенье, 11 февраля, польские протестующие напали на украинские грузовики и высыпали из них зерно. Минагрополитики осудили эти события и ожидают быстрого наказания виновных, тогда как Варшава разыскивает провокаторов.
Накануне польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о всеобщей забастовке по всей стране с 9 февраля. Демонстранты угрожали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, перекрыть дороги и автомагистрали в некоторых регионах после того, как правительство Польши подписало соглашение с профсоюзом фермеров для прекращения блокады ПП "Медика-Шегини" с Украиной.
Польские забастовки начались 6 ноября 2023 года и продолжаются до сих пор.
Читайте также:
- Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января
- Украина погружается в дефицит топлива: последствия блокады польской границы
- Железнодорожники готовы переправлять через польскую границу фуры на платформах - "Укрзализныця"