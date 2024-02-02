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"Наше терпение лопнуло": польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной

Руслана Заклинская
2 февраля 2024, 21:33
Поляки перекроют некоторые дороги в Польше, а также заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной.
'Наше терпение лопнуло': польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной
Польские фермеры анонсировали возобновление блокады украинской границы / Колаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

Польский профсоюз фермеров "Солидарность" объявил о проведении всеобщей забастовки по всей стране 9 февраля. Акция начнется с блокирования всех пунктов пропуска на границе с Украиной, а также с перекрытия дорог и автомагистралей в некоторых воеводствах. Об этом говорится в заявлении профсоюза.

"Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", - указано в заявлении.

Польские фермеры утверждают, что реализация "Европейского зеленого соглашения" и стратегии "от фермы до столика" ЕС не отвечает интересам польских фермеров в предложенном виде. Профсоюз требует от польского правительства разработать четкий план сельскохозяйственного производства, обеспечения рентабельности производства, реконструкции польской переработки и торговли.

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"Мы будем бороться за это до конца. Польские семейные фермы являются основой продовольственной безопасности страны. Здоровая польская еда, произведенная польскими фермерами, является основой для питания и здоровья граждан Республики Польша. Президиум "Солидарности" призывает к солидарности всего аграрного сообщества", - отметили фермеры.

Поляки предупредили, что с 9 февраля по 10 марта в рамках аграрных протестов перекроют некоторые дороги в Польше и заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Реакция Украины

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона отметил, что пока не получил официального подтверждения из Польши относительно возможного блокирования границы фермерами.

"В открытых источниках мы также видели эту информацию, но от коллег - польских пограничников - мы пока не получали какого-то официального подтверждения того, что такое может произойти", - сказал он.

Блокада границы поляками

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Впоследствии они полностью заблокировали проезд грузовиков на пунктах пропуска на границе с Украиной.

23 декабря удалось разблокировать пограничный пункт "Шегини-Медика". Протестующие прекратили блокаду после переговоров нового правительства Польши. Однако уже 4 января протестующие продолжили блокировать пограничный пункта "Медика-Шегини".

Как сообщал Главред, польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" заключили соглашение. Согласно договору, Польша выделит субсидии на кукурузу, повысит кредитование и оставит уровень сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года, а протестующие должны прекратить блокаду. Забастовки прекратили 16 января.

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