РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

Российские оккупанты не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов".

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Александр Сырский поехал на Авдеевское и Купянское направления / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

По его словам, оперативная обстановка очень "сложная и напряженная".

"Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику "мясных штурмов", - написал Сырский в Telegram.

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Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит удары управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по украинским позициям.

Сырский добавил, что был принят ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий оккупантов.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага в глубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины, наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов", - резюмировал главком.

Недавние заявления Сырского о ситуации на фронте

13 февраля Сырский заявил, что ВСУ на поле боя перешли от наступления к обороне. По его словам, новый этап ведения войны против РФ заключается в истощении сил противника.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что роль дронов в войне увеличивается каждый день. По его словам, нынешняя война заметно повышает значение технологического прогресса в ВС и в самом процессе вооружений.

Также Сырский сравнил потери Украины и РФ в войне.

"Их потери особенно у погибших в 7-8 раз, по последним данным, преобладают наши потери", – добавил Сырский.

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