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В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине – Politico

Анна Ярославская
14 февраля 2024, 08:45
Майк Джонсон отклонил законопроект о нацбезопасности на сумму 95 млрд долларов, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.
Майк Джонсон, Сенат США
Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, president.gov.ua, скриншот

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование принятый Сенатом законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако, его могут "загнать в угол" и заставить изменить решение, пишет Politico.

Джонсон отклонил законопроект о нацбезопасности на сумму 95 млрд долларов, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.

"Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство для решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины", — говорится в статье.

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При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", — отмечает издание.

Ходатайство об увольнении (discharge petitions) используется, когда председатель комитета отказывается включить документ в повестку дня. Таким образом инициаторы ходатайства "увольняют" комитет от рассмотрения законопроекта и могут обойти сопротивление председателя.

Подобное ходатайство требует одобрения абсолютного большинства (218 голосов).

Издание отмечает, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Военная помощь Украине

8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

11 февраля Сенат США проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

"Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным", — сказал глава Белого дома.

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