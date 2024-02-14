В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине – Politico

Майк Джонсон отклонил законопроект о нацбезопасности на сумму 95 млрд долларов, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.

https://glavred.info/world/v-senate-ssha-pridumali-kak-oboyti-otkaz-dzhonsona-golosovat-za-pomoshch-ukraine-politico-10541585.html Ссылка скопирована

Демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, president.gov.ua, скриншот

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не будет выносить на голосование принятый Сенатом законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако, его могут "загнать в угол" и заставить изменить решение, пишет Politico.

Джонсон отклонил законопроект о нацбезопасности на сумму 95 млрд долларов, поскольку он не содержал положений об усилении безопасности границ.

"Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство для решения проблем национальной безопасности и границ. А Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины", — говорится в статье.

видео дня

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если представитель Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", — отмечает издание.

Ходатайство об увольнении (discharge petitions) используется, когда председатель комитета отказывается включить документ в повестку дня. Таким образом инициаторы ходатайства "увольняют" комитет от рассмотрения законопроекта и могут обойти сопротивление председателя.

Подобное ходатайство требует одобрения абсолютного большинства (218 голосов).

Издание отмечает, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Военная помощь Украине

8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

11 февраля Сенат США проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

13 февраля Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что не будет выносить законопроект о военной помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Президент США Джо Байден раскритиковал Джонсона и призвал вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

Байден заявил, что поддержка законопроекта означает противостояние российскому диктатору Путину.

"Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным", — сказал глава Белого дома.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.