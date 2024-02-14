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РФ может переключиться на другую область в случае неудач на Донетчине и Луганщине – Черник

Алёна Воронина
14 февраля 2024, 04:30
Сейчас ни у Украины, ни у страны-агрессора России нет достаточно сил и средств для прорыва на фронте.
Российские военные, Петр Черник
РФ может переключиться на другую область в случае неудач в Донецкой и Луганской областях, отмечает Черник/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты стремятся любой ценой захватить Авдеевку и выйти на границы Донецкой и Луганской областей до президентских "выборов" в стране-агрессоре России. А если им не удастся добиться такой цели, то они могут изменить направление главного удара. Одним из вариантов может стать Харьковская область.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона. Он отметил, что украинская армия имеет определенные наступательные успехи на некоторых участках фронта, однако в целом на фронте сейчас царит огневое равновесие.

"Ни у нас нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, ни у врага. Но что касается человеческого ресурса, то у них преимущество значительное – от 1000 до 1200 человек в сутки они могут замещать", – отметил эксперт.

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Эксперт говорит, что у оккупантов осталась та же стратегия – они имеют политическую задачу любой ценой захватить Авдеевку.

"У них есть политическая задача любой ценой пройти Авдеевку и, они считают, что могут до момента переназначения Путина на посту президента выйти на границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Черник.

Он добавил, что для того, чтобы сорвать планы российских оккупантов, Украина нуждается в большем количестве боеприпасов к артиллерии и новой авиации.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ продвинулись на трех ключевых направлениях фронта. Российские войска имеют незначительные продвижения на нескольких направлениях.

Также ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой и назвал огромные потери оккупантов.

Напомним, Сенат окончательно поддержал законопроект, в котором предусматривается помощь Украине от США на $60 млрд. Далее законопроект отправляется в Палату представителей.

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война в Украине Авдеевка вторжение России Петр Черник
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