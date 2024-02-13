Наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой: Коваленко назвал огромные потери оккупантов

По самым скромным оценкам, общее количество потерь страны-агрессора России за четыре месяца на Авдеевском направлении превысило 15 тысяч убитыми.

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Наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой, отмечает Коваленко/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Российские оккупанты на протяжении четырех месяцев штурмуют Авдеевку в Донецкой области. Но эта кампания стала для оккупантов самой большой и самой провальной − с учетом протяженности фронта наступления, размера города и уровня его важности.

Об этом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление". По его словам, страна-агрессор Россия бросила на захват маленького городка в Донецкой области десятки тысяч бойцов и тысячи единиц техники. Но эти штурмы превратились для оккупантов в "мясорубку".

Коваленко отмечает, что назвать точные потери российских захватчиков в районе Авдеевки сложно, потому что их учет имеет несколько категорий:

видео дня

верифицированную (подтвержденную документально − фото/видео),

неверифицированную (оперативные данные с поля боя, которые не всегда подтверждаются документально).

Обозреватель отмечает, что самая сложная категория − это неподтвержденные данные.

"Один пример. Это когда известно, что на поле боя был подбит танк, в котором сгорел экипаж, то есть 3-4 человека потерь, в зависимости от типа танка. Но известно, что на танке был десант с верифицированными потерями еще трех человек. При этом троим удалось убежать, один из которых был ранен − потерял ноги. Согласно неподтвержденным данным, раненый умер, не доехав до госпиталя", − отметил Коваленко.

По словам обозревателя, сконцентрированная в направлении Авдеевки группировка российских войск достигала 40 тысяч человек. Также эта группировка росла по мере неудач в наступлении − она увеличивалась за счет стягивания оккупантами сил с других плацдармов.

Коваленко отметил, что по самым скромным оценкам, общее количество потерь страны-агрессора России за четыре месяца на Авдеевском направлении превысило 15 тысяч убитыми.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

Ранее сообщалось, что есть угроза нового наступления на Лиманском направлении − военный предупредил о планах РФ. На Лиманском направлении воюют именно регулярная российская армия, контрактники, которые проходили соответствующую подготовку.

Также ранее в разведке Норвегии отметили, что РФ становится сильнее, Украине для перелома ситуации нужна помощь Запада. В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и хочет получить еще большее преимущество. Для Украины очень важна помощь Запада.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ продвинулись на трех ключевых направлениях фронта. Российские войска имеют незначительные продвижения на нескольких направлениях.

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