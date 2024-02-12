РФ становится сильнее, Украине для перелома ситуации нужна помощь Запада – разведка Норвегии

В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и хочет получить еще большее преимущество. Для Украины очень важна помощь Запада.

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РФ становится сильнее, Украине для перелома ситуации нужна помощь Запада/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия берет верх в военном отношении в Украине из-за увеличения численности своих войск и материальной поддержки Северной Кореи и Китая. Украине нужна военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Об этом заявил глава военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенес, сообщает BR24. Он отметил, что РФ хочет получить еще большее преимущество.

"В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и собирается получить преимущество", – заявил он. видео дня

Глава военной разведки Норвегии отметил, что Россия может мобилизовать "примерно втрое больше войск", чем Украина.

Также он сказал, что РФ адаптируется к санкциям лучше, чем ожидалось. При этом промышленность страны-агрессора способна производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет.

Стенсенес отметил, что военную поддержку для России оказывают Иран, Беларусь и Северная Корея. Но, по словам главы норвежской разведки, Китай поставляет не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запасные части", которые полезны для российской оборонной промышленности.

Война в Украине

Ранее издание BILD отмечало, что Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели". В то же время у Украины есть проблемы с личным составом – его не хватает, поэтому атаки оккупантов отбивают беспилотники.

Также ранее сообщалось, что FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, там десяток "двухсотых". Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотились" по меньшей мере десяток оккупантов.

Напомним, глава Rheinmetall сообщил, что Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить. Украине нужно более 2 млн снарядов в год. Глава Rheinmetall заявил, что его компания стремится достичь изготовления до 700 000 артснарядов в год.

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