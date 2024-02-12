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"Европа ускоряет поставки оружия": экс-разведчик рассказал детали

Юлия Закрепа
12 февраля 2024, 20:58
Сергей Жирнов отметил, что двусторонние договоренности стран Европы с Украиной, которые продолжаются.
'Европа ускоряет поставки оружия': экс-разведчик рассказал детали
Для ВСУ Запад готовит новое оружие / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Радио Свобода

В интервью Главреду полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов рассказал, можно ли рассчитывать на то, что Европа ускорит какие-то поставки оружия Украине.

"Европа уже сейчас ускоряет свои поставки. Мы это видим по тому, что Европа, наконец, проголосовала за 50-миллиардный пакет на уровне ЕС, где в основном, конечно, финансовая помощь, но, в том числе, и деньги на вооружение. Кроме того, двусторонние договоренности стран Европы с Украиной, которые продолжаются. В этом смысле в Европе уже как два-три месяца изменился дискурс. Если посмотреть на французского президента Макрона, то он уже начал открыто говорить, что Франция будет помогать Украине, даже если перестанут американцы", - пояснил эксперт.

Экс-разведчик заявил, что Макрон сказал, что министерство обороны Франции заключит новые договоренности, в частности, войдет в артиллерийский пул, который будет работать с Украиной.

"Также несколько европейских стран по примеру Великобритании готовы подписать новые договоры. Пусть это больше декларация о намерениях, чем настоящий настоящий договор о гарантиях безопасности Украины, но тем не менее этот процесс продолжается. К нему присоединилась Германия и Франция. То есть на самом деле в Европе все просыпаются и достаточно активно теперь занимаются этой помощью. Она может быть менее заметна в информационном пространстве, но то, что Европа уже активизировалась, это мы чувствуем реально по тем делам, которые происходят у Европы с Украиной", - добавил Жирнов.

Смотрите видео беседы с Сергеем Жирновым об интервью Путина с Такером Карлсоном:

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Напомним, что Владимир Горбач раскрыл новые поставки оружия от Запада. Аналитик считает, что Европа и Штаты наконец-то начали реально оценивать ситуацию в Украине, и направлять это понимание в помощь.

В Нидерландах заявили, что Украина получит больше F-16, чем обещали. Украина получит 24 истребителя вместо 18, о которых ранее говорилось. 18 самолетов предназначены для учебного центра F-16 в Румынии, где учатся украинские пилоты.

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война в Украине ВСУ
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